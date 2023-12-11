Ворожі атаки не стихають — росіяни знову обстрілюють Херсон та область

Ворожа ракета атакує Україну. Фото: pravda.com.ua

Російські окупанти не припиняють обстріли українських територій. Цього разу під атаку ворога потрапив Херсон.

Про це пишуть місцеві пабліки.

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РФ знову атакувала Херсон

Окупаційна армія РФ вчергове атакувала Херсон. Ворог вів обстріл по передмісті та місті балістичним озброєнням з окупованого лівого берега Дніпра.

Місцеві пабліки повідомляють про обстріл Херсона. Фото: скриншот

Влада закликає людей бути обережними та перебувати в укриттях.

Додамо, в Україні через складні погодні умови, ворожі обстріли та ремонтні роботи без електроенергії залишилося 455 населених пунктів. В "Міненерго" наголосили, що обмеження щодо світла не застосовуються в жодному регіоні.

Також ми повідомляли, що ворог продовжує завдавати ударів по мирному населенню Харківської області. У Куп’янському районі зруйновано гуртожиток освітньої установи.