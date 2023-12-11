Ворожі атаки не стихають — росіяни знову обстрілюють Херсон та область
Російські окупанти не припиняють обстріли українських територій. Цього разу під атаку ворога потрапив Херсон.
Про це пишуть місцеві пабліки.
РФ знову атакувала Херсон
Окупаційна армія РФ вчергове атакувала Херсон. Ворог вів обстріл по передмісті та місті балістичним озброєнням з окупованого лівого берега Дніпра.
Влада закликає людей бути обережними та перебувати в укриттях.
Додамо, в Україні через складні погодні умови, ворожі обстріли та ремонтні роботи без електроенергії залишилося 455 населених пунктів. В "Міненерго" наголосили, що обмеження щодо світла не застосовуються в жодному регіоні.
Також ми повідомляли, що ворог продовжує завдавати ударів по мирному населенню Харківської області. У Куп’янському районі зруйновано гуртожиток освітньої установи.
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