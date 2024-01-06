Вражеские беспилотники над Украиной – какие регионы под опасностью
6 января 2024 23:48
Вражеская ракета над Украиной. Фото: скриншот
Воздушная тревога, 6 января, проходит в Украине в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях. Последняя под угрозой атаки.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Читайте также:
Воздушная тревога в Украине — что известно
Местные призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
В некоторых областях прозвучали отбои воздушной тревоги.
Напомним, сегодня ночью, 6 января, в Хмельнитчине раздались взрывы . В области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки вражескими "Шахедами".
Читайте Новини.LIVE!