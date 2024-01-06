Вражеские беспилотники над Украиной – какие регионы под опасностью

Вражеская ракета над Украиной. Фото: скриншот

Воздушная тревога, 6 января, проходит в Украине в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях. Последняя под угрозой атаки.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Местные призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Харьковская область находится под ракетной опасностью. Фото: скриншот

В некоторых областях прозвучали отбои воздушной тревоги.

Жителей Днепропетровской области предупреждают об угрозе. Фото: скриншот

Напомним, сегодня ночью, 6 января, в Хмельнитчине раздались взрывы . В области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки вражескими "Шахедами".