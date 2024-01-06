Ворожі безпілотники над Україною — які регіони під небезпекою

Ворожа ракета над Україною. Фото: скриншот

Повітряна тривога, 6 січня, триває в Україні в Одеській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. Остання під загрозою атаки.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Місцевих закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Харківська область під ракетною небезпекою. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі, 6 січня, на Хмельниччині пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога через загрозу атаки ворожими "Шахедами".

В деяких областей пролунали відбої повітряної тривоги.

Жителів Дніпропетровщини попереджають про загрозу. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі, 6 січня, на Хмельниччині пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога через загрозу атаки ворожими "Шахедами".