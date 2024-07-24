Воздушная тревога в Украине утром 24 июля - угроза ударных дронов

Вражеский ударный беспилотник улетает в небе. Фото: REUTERS

Воздушная тревога в Украине сейчас 24 июля продолжается около пяти часов. Угроза сместилась в Житомирскую, Винницкую области, однако опасность до сих пор объявлена в Киевской, Черкасской и Харьковской.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также:

Воздушная тревога утром 24 июля

По данным украинских военных, в Житомирской и Винницкой областях объявили угрозу ударных БПЛА. Также "шахед" был замечен в районе Харькова.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 04:52. В Житомирской и Винницкой области отменили воздушную тревогу. В опасности до сих пор Киевская, Черкасская и Харьковская области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:01. "В настоящее время группа "Шахедов" наблюдается в Киевской, Черкасской и Харьковской областях. Направление движения постоянно меняется" , - сообщают Воздушные силы.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 05:12. Воздушная тревога в который раз распространилась на значительную часть территории страны. Украинские защитники предупреждают об угрозе применения баллистики.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:52. Воздушные силы отметили, что угроза ударных БПЛА продолжается в Киевской, Черкасской и Харьковской областях. Опасность применения баллистики была отменена.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Новость дополняется...