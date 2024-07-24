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Вражеские беспилотники выбрали новую цель – воздушная тревога распространилась

24 июля 2024 04:45
обновлено: 05:54
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине утром 24 июля - угроза ударных дронов
Вражеский ударный беспилотник улетает в небе. Фото: REUTERS
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 24 июля продолжается около пяти часов. Угроза сместилась в Житомирскую, Винницкую области, однако опасность до сих пор объявлена в Киевской, Черкасской и Харьковской.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога утром 24 июля

По данным украинских военных, в Житомирской и Винницкой областях объявили угрозу ударных БПЛА. Также "шахед" был замечен в районе Харькова.

Атака "шахедов" на Украину утром 24 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 04:52. В Житомирской и Винницкой области отменили воздушную тревогу. В опасности до сих пор Киевская, Черкасская и Харьковская области.

Утренний обстрел России 24 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:01. "В настоящее время группа "Шахедов" наблюдается в Киевской, Черкасской и Харьковской областях. Направление движения постоянно меняется" , - сообщают Воздушные силы.

Атака ударных беспилотников на Украину 24 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 05:12. Воздушная тревога в который раз распространилась на значительную часть территории страны. Украинские защитники предупреждают об угрозе применения баллистики.

Почему утром 24 июля объявили воздушную тревогу
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Воздушная тревога сейчас 24 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:52. Воздушные силы отметили, что угроза ударных БПЛА продолжается в Киевской, Черкасской и Харьковской областях. Опасность применения баллистики была отменена.

Утренняя атака России на Украину 24 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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