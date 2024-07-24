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Ворожі безпілотники обрали нову ціль — повітряна тривога поширилась

24 липня 2024 04:45
оновлено: 04:56
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні вранці 24 липня — загроза ударних дронів
Ворожий ударний безпілотник летить у небі. Фото: REUTERS
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 24 липня продовжується близько п'яти годин. Загроза змістилась на Житомирську, Вінницьку області, однак небезпека досі оголошена в Київській, Черкаській та Харківській.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога вранці 24 липня

За даними українських військових, в Житомирській та Вінницькій областях оголосили загрозу ударних БпЛА. Також "шахед" помітили в районі Харкова.

Атака "шахедів" на Україну вранці 24 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 04:52. В Житомирській та Вінницькій області скасували повітряну тривогу. В небезпеці досі Київська, Черкаська та Харківська області.

Ранковий обстріл Росії 24 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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