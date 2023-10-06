Вражеские БпЛА над областями: воздушная тревога распространяется дальше
6 октября 2023 00:37
обновлено: 00:57
БПЛА летит в небе. Фото: google.com
Украина продолжает "краснеть" из-за угрозы удара враждебных БПЛА. Сегодня ночью, 6 октября, ряд центральных, южных и восточных областей распространилась воздушная тревога.
Об этом сообщают воздушные силы.
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Обновлено 00:39. Воздушная тревога распространилась на Одесскую область, куда направились БПЛА врага.
Обновлено 00:55. "Движение ударных БпЛА через Николаевщину на Кировоградщину курсом на Север" , - сообщают Воздушные силы.
Также в ряде областей прозвучали отбои тревог.
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