Вражеские БпЛА над областями: воздушная тревога распространяется дальше

БПЛА летит в небе. Фото: google.com

Украина продолжает "краснеть" из-за угрозы удара враждебных БПЛА. Сегодня ночью, 6 октября, ряд центральных, южных и восточных областей распространилась воздушная тревога.

Об этом сообщают воздушные силы.

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Обновлено 00:39. Воздушная тревога распространилась на Одесскую область, куда направились БПЛА врага.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:55. "Движение ударных БпЛА через Николаевщину на Кировоградщину курсом на Север" , - сообщают Воздушные силы.

Источник: t.me/kpszsu

Также в ряде областей прозвучали отбои тревог.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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