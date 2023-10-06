Ворожі БпЛА над областями: повітряна тривога шириться далі

БпЛА летить у небі. Фото: google.com

Україна продовжує "червоніти" через загрозу удару ворожих БпЛА. Сьогодні вночі, 6 жовтня, низкою центральних, південних та східних областей поширилась повітряна тривога.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Оновлено 00:39. Повітряна тривога поширилась на Одеську область, куди попрямували БпЛА ворога.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:55. "Рух ударних БпЛА через Миколаївщину на Кіровоградщину курсом на Північ", — повідомляють Повітряні сили.

Джерело: t.me/kpszsu

Також у низці областей прозвучали відбої тривог.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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