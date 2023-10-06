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Ворожі БпЛА над областями: повітряна тривога шириться далі

6 жовтня 2023 00:37
оновлено: 00:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ворожі БпЛА над областями: повітряна тривога шириться далі
БпЛА летить у небі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Україна продовжує "червоніти" через загрозу удару ворожих БпЛА. Сьогодні вночі, 6 жовтня, низкою центральних, південних та східних областей поширилась повітряна тривога.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Оновлено 00:39. Повітряна тривога поширилась на Одеську область, куди попрямували БпЛА ворога.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні 6 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:55. "Рух ударних БпЛА через Миколаївщину на Кіровоградщину курсом на Північ", — повідомляють Повітряні сили.

Попередження про БпЛА
Джерело: t.me/kpszsu

Також у низці областей прозвучали відбої тривог.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні 6 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

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