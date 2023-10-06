Ворожі БпЛА над областями: повітряна тривога шириться далі
6 жовтня 2023 00:37
оновлено: 00:57
БпЛА летить у небі. Фото: google.com
Україна продовжує "червоніти" через загрозу удару ворожих БпЛА. Сьогодні вночі, 6 жовтня, низкою центральних, південних та східних областей поширилась повітряна тривога.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Читайте також:
Оновлено 00:39. Повітряна тривога поширилась на Одеську область, куди попрямували БпЛА ворога.
Оновлено 00:55. "Рух ударних БпЛА через Миколаївщину на Кіровоградщину курсом на Північ", — повідомляють Повітряні сили.
Також у низці областей прозвучали відбої тривог.
Оновлюється...