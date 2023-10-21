Воины ВСУ эффектно лишили российских захватчиков "глаз"
На Купянском направлении украинские воины с помощью дрона-камикадзе уничтожили вышку с ретранслатором. Таким образом, они существенно подкорректировали зрение окупантов.
Видео эффективной работы защитников Украины обнародовало Министерство внутренних дел.
Пограничники лишили окупантов "глаз"
"Вышку с ретранслятором обнаружили аэроразведчики "Стальной границы" на Купянском направлении. Дрон-камикадзе пограничников "прервал" оккупантам связь", — говорится в сообщении.
На видео видно, как дрон-камикадзе приближается к вражеской вышке. В какой-то момент видео обрывается, поскольку дрон врезался в вышку и ликвидировал ее. При этом он сам самоуничтожился.
Ранее мы рассказывали, что на Купянском направлении пограничникам штурмовой бригады "Стальной границы" удалось обнаружить советский зенитно-артиллерийский комплекс на вражеских позициях. Благодаря дрону-камикадзе такой раритет был удачно уничтожен.
Напоминаем, что на Харьковщине после оккупации армии РФ большинство территории осталось заминированным. Пиротехники каждый день находят мины и обезвреживают их.
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