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Воины ВСУ эффектно лишили российских захватчиков "глаз"

21 октября 2023 17:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Воины ВСУ эффектно лишили российских захватчиков "глаз"
Момент уничтожения ретрансляторской вышки. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

На Купянском направлении украинские воины с помощью дрона-камикадзе уничтожили вышку с ретранслатором. Таким образом, они существенно подкорректировали зрение окупантов.

Видео эффективной работы защитников Украины обнародовало Министерство внутренних дел.

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"Вышку с ретранслятором обнаружили аэроразведчики "Стальной границы" на Купянском направлении. Дрон-камикадзе пограничников "прервал" оккупантам связь", — говорится в сообщении.

На видео видно, как дрон-камикадзе приближается к вражеской вышке. В какой-то момент видео обрывается, поскольку дрон врезался в вышку и ликвидировал ее. При этом он сам самоуничтожился.

Ранее мы рассказывали, что на Купянском направлении пограничникам штурмовой бригады "Стальной границы" удалось обнаружить советский зенитно-артиллерийский комплекс на вражеских позициях. Благодаря дрону-камикадзе такой раритет был удачно уничтожен.

Напоминаем, что на Харьковщине после оккупации армии РФ большинство территории осталось заминированным. Пиротехники каждый день находят мины и обезвреживают их.

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