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Воїни ЗСУ ефектно позбавили російських загарбників "очей"

21 жовтня 2023 17:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Воїни ЗСУ ефектно позбавили російських загарбників "очей"
Момент знищення ретрансляторської вишки. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Куп'янському напрямку українські воїни за допомогою дрону-камікадзе знищили вишку із ретранслатором. Таким чином вони суттєво підкоригували зір окупантів.

Відео ефективної роботи захисників України оприлюднило Міністерство внутрішніх справ.

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"Вишку із ретранслятором виявили аеророзвідники "Сталевого кордону" на Куп’янському напрямку. Дрон-камікадзе прикордонників "перервав" окупантам зв’язок", — говориться у повідомленні.

На відео видно, як дрон-камікадзе наближається до ворожої вишки. В якийсь момнт відео обривається, оскільки дрон врізався у вишку і ліквідував її. При цьому він сам самознищився.

Раніше ми розповідали, що на Куп'янському напрямку прикордонникам штурмової бригади "Сталевий Кордон" вдалося виявити радянський зенітно-артилерійський комплекс на ворожих позиціях. Завдяки дрону-камікадзе такий раритет був вдало знищений. 

Нагадуємо, що на Харківщині після окупації армії РФ більшість території залишилася замінованою. Піротехніки кожного дня знаходять міни та знешкоджують їх. 

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