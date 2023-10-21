Воїни ЗСУ ефектно позбавили російських загарбників "очей"
На Куп'янському напрямку українські воїни за допомогою дрону-камікадзе знищили вишку із ретранслатором. Таким чином вони суттєво підкоригували зір окупантів.
Відео ефективної роботи захисників України оприлюднило Міністерство внутрішніх справ.
Прикордонники позбавили окупантів "очей"
"Вишку із ретранслятором виявили аеророзвідники "Сталевого кордону" на Куп’янському напрямку. Дрон-камікадзе прикордонників "перервав" окупантам зв’язок", — говориться у повідомленні.
На відео видно, як дрон-камікадзе наближається до ворожої вишки. В якийсь момнт відео обривається, оскільки дрон врізався у вишку і ліквідував її. При цьому він сам самознищився.
Раніше ми розповідали, що на Куп'янському напрямку прикордонникам штурмової бригади "Сталевий Кордон" вдалося виявити радянський зенітно-артилерійський комплекс на ворожих позиціях. Завдяки дрону-камікадзе такий раритет був вдало знищений.
Нагадуємо, що на Харківщині після окупації армії РФ більшість території залишилася замінованою. Піротехніки кожного дня знаходять міни та знешкоджують їх.
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