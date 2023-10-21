Воїни ЗСУ ефектно позбавили російських загарбників "очей"

Момент знищення ретрансляторської вишки. Фото: Скриншот

На Куп'янському напрямку українські воїни за допомогою дрону-камікадзе знищили вишку із ретранслатором. Таким чином вони суттєво підкоригували зір окупантів.

Відео ефективної роботи захисників України оприлюднило Міністерство внутрішніх справ.

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"Вишку із ретранслятором виявили аеророзвідники "Сталевого кордону" на Куп’янському напрямку. Дрон-камікадзе прикордонників "перервав" окупантам зв’язок", — говориться у повідомленні.

На відео видно, як дрон-камікадзе наближається до ворожої вишки. В якийсь момнт відео обривається, оскільки дрон врізався у вишку і ліквідував її. При цьому він сам самознищився.

Раніше ми розповідали, що на Куп'янському напрямку прикордонникам штурмової бригади "Сталевий Кордон" вдалося виявити радянський зенітно-артилерійський комплекс на ворожих позиціях. Завдяки дрону-камікадзе такий раритет був вдало знищений.

Нагадуємо, що на Харківщині після окупації армії РФ більшість території залишилася замінованою. Піротехніки кожного дня знаходять міни та знешкоджують їх.