Впервые в мире в Черном море начал действовать флот морских украинских дронов, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Парламентской ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества, где рассказал, что Украина смогла перехватить у России инициативу в Черном море. Кроме того, впервые в мире именно в Черном море начал действовать флот морских дронов — и это украинский флот.

Соответствующее видеовыступление Владимир Зеленский опубликовал в своих соцсетях.

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По словам Зеленского, Украина смогла показать, что сотрудничество между народами Черноморского региона при поддержке партнеров способно вернуть стабильность мировому рынку продовольствия. Следовательно, вернуть защищенность нормальной жизни для десятков наций — от Марокко до Юго-Восточной Азии.

Кроме того, глава государства рассказал, что мы смогли обеспечить такую защиту западной части Черного моря, которая сейчас позволяет работать нашим морским экспортным коридорам. Также Украина смогла перехватить инициативу у России в Черном море и создали такие условия безопасности, которые заставляют агрессора бежать из восточной части акватории и пытаться скрыть военные корабли. Впервые в мире именно в Черном море начал действовать флот морских дронов — украинский флот.

"Хочу отметить и то, что теперь как один из главных результатов наших действий Россия не способна использовать Черное море как плацдарм для дестабилизации других регионов мира. Поэтому сейчас как никогда раньше очевидно, что наше сотрудничество в нашем регионе Черного моря должно только увеличиваться. И я благодарен всем, кто добавляет общие результаты", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также поблагодарил всех лидеров, государств и народов, чья активность помогает защищать международный порядок и гарантирует миру больше покоя и безопасности.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский встретился в Киеве с новоназначенным госсекретарем по иностранным делам Британии Дэвидом Камероном.