Вперше у світі в Чорному морі почав діяти флот морських українських дронів, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті Парламентської асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва, де розповів, що Україна змогла перехопити у Росії ініціативу в Чорному морі. Окрім того, вперше у світі саме в Чорному морі почав діяти флот морських дронів — і це український флот.

Відповідне відео виступу Володимир Зеленський опублікував у своїх соцмережах.

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За словами Зеленського, Україна змогла показати, що співпраця між народами Чорноморського регіону за підтримки партнерів здатна повернути стабільність світовому ринку продовольства. А отже, повернути захищеність нормального життя для десятків націй — від Марокко до Південно-Східної Азії.

Окрім того, глава держави розповів, що ми змогли забезпечити такий захист західній частині Чорного моря, який зараз дає змогу працювати нашим морським експортним коридорам. Також Україна змогла перехопити ініціативу у Росії в Чорному морі й створили такі безпекові умови, які змушують агресора тікати зі східної частини акваторії та намагатися сховати військові кораблі. Вперше у світі саме в Чорному морі почав діяти флот морських дронів — український флот.

"Хочу відзначити й те, що тепер — як один із головних результатів наших дій — Росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу. Тож зараз як ніколи раніше очевидно, що наша співпраця в нашому регіоні Чорного моря має лише збільшуватися. І я вдячний усім, хто додає спільних результатів", — наголосив Володимир Зеленський.

Він також подякував усім лідерам, державам і народам, чия активність допомагає захищати міжнародний порядок і гарантує світу більше спокою та безпеки.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський зустрівся у Києві з новопризначеним держсекретарем у закордонних справах Британії Девідом Камероном.