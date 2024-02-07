Канада ввела санкции против ХАМАС

Атаки ХАМАСа на Израиль. Иллюстративное фото: AA

Канада ввела санкции против 11 лидеров террористической группировки ХАМАС, ведущей войну с Израилем. Для страны это явилось первым случаем применения своего санкционного законодательства против "негосударственного субъекта".

Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.

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Ограничения направлены на сдерживание способности ХАМАС привлекать финансирование для дальнейших терактов против Израиля.

Кто вошел в список санкций

политический лидер ХАМАС Яхья Синвар; военный лидер группировки Мухаммед Дейф; военный руководитель "Исламского джихада в Палестине" Акрам аль-Аджури; заместитель военного командующего ХАМАС Марван Исса; лидер ХАМАС Махер Реби Намерр Обейд; член ХАМАС Джихад Мухаммад Шакер Ягмур; член ХАМАС Низар Мохаммед Авадалла; лидер ХАМАС Махмуд аз-Захар; член ХАМАС Хасан аль-Вардиан; военный командующий ХАМАС Айман Нофал; член ХАМАС Айман Ахмад аль-Дувайк.

Ранее страна отнесла ХАМАС к перечню террористических организаций. Это означает, что участие в этой группировке или помощь ему является уголовным преступлением.

Членам ХАМАС въезд в Канаду запрещен.

Напомним, в досье израильской разведки появились обвинения 190 сотрудников Организации Объединенных Наций в том, что они участвовали в похищении и убийствах во время рейда 7 октября на сектор Газа. Речь идет именно о работниках Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), которые в составе боевой группировки ХАМАС напали на Газу.

Также мы писали, что Великобритания приостанавливает финансирование БАПОР. Причиной тому стали обвинения сотрудников в причастности к нападению палестинской боевой группировки ХАМАС.