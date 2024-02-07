Канада ввела санкции против ХАМАС

Впервые в истории — Канада ввела санкции против 11 лидеров ХАМАСа
Канада ввела санкции против 11 лидеров террористической группировки ХАМАС, ведущей войну с Израилем. Для страны это явилось первым случаем применения своего санкционного законодательства против "негосударственного субъекта".
Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.
Что известно о санкциях Канады против ХАМАСа
Ограничения направлены на сдерживание способности ХАМАС привлекать финансирование для дальнейших терактов против Израиля.
Кто вошел в список санкций
- политический лидер ХАМАС Яхья Синвар;
- военный лидер группировки Мухаммед Дейф;
- военный руководитель "Исламского джихада в Палестине" Акрам аль-Аджури;
- заместитель военного командующего ХАМАС Марван Исса;
- лидер ХАМАС Махер Реби Намерр Обейд;
- член ХАМАС Джихад Мухаммад Шакер Ягмур;
- член ХАМАС Низар Мохаммед Авадалла;
- лидер ХАМАС Махмуд аз-Захар;
- член ХАМАС Хасан аль-Вардиан;
- военный командующий ХАМАС Айман Нофал;
- член ХАМАС Айман Ахмад аль-Дувайк.
Ранее страна отнесла ХАМАС к перечню террористических организаций. Это означает, что участие в этой группировке или помощь ему является уголовным преступлением.
Членам ХАМАС въезд в Канаду запрещен.
Напомним, в досье израильской разведки появились обвинения 190 сотрудников Организации Объединенных Наций в том, что они участвовали в похищении и убийствах во время рейда 7 октября на сектор Газа. Речь идет именно о работниках Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), которые в составе боевой группировки ХАМАС напали на Газу.
Также мы писали, что Великобритания приостанавливает финансирование БАПОР. Причиной тому стали обвинения сотрудников в причастности к нападению палестинской боевой группировки ХАМАС.
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