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Впервые в истории — Канада ввела санкции против 11 лидеров ХАМАСа

7 февраля 2024 01:05
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Канада ввела санкции против ХАМАС
Атаки ХАМАСа на Израиль. Иллюстративное фото: AA
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Канада ввела санкции против 11 лидеров террористической группировки ХАМАС, ведущей войну с Израилем. Для страны это явилось первым случаем применения своего санкционного законодательства против "негосударственного субъекта".

Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.

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Ограничения направлены на сдерживание способности ХАМАС привлекать финансирование для дальнейших терактов против Израиля.

Кто вошел в список санкций

  1. политический лидер ХАМАС Яхья Синвар;
  2. военный лидер группировки Мухаммед Дейф;
  3. военный руководитель "Исламского джихада в Палестине" Акрам аль-Аджури;
  4. заместитель военного командующего ХАМАС Марван Исса;
  5. лидер ХАМАС Махер Реби Намерр Обейд;
  6. член ХАМАС Джихад Мухаммад Шакер Ягмур;
  7. член ХАМАС Низар Мохаммед Авадалла;
  8. лидер ХАМАС Махмуд аз-Захар;
  9. член ХАМАС Хасан аль-Вардиан;
  10. военный командующий ХАМАС Айман Нофал;
  11. член ХАМАС Айман Ахмад аль-Дувайк.

Ранее страна отнесла ХАМАС к перечню террористических организаций. Это означает, что участие в этой группировке или помощь ему является уголовным преступлением.

Членам ХАМАС въезд в Канаду запрещен.

Напомним, в досье израильской разведки появились обвинения 190 сотрудников Организации Объединенных Наций в том, что они участвовали в похищении и убийствах во время рейда 7 октября на сектор Газа. Речь идет именно о работниках Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), которые в составе боевой группировки ХАМАС напали на Газу.

Также мы писали, что Великобритания приостанавливает финансирование БАПОР. Причиной тому стали обвинения сотрудников в причастности к нападению палестинской боевой группировки ХАМАС.

Канада
санкции
Израиль
ХАМАС

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