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Вперше в історії — Канада запровадила санкції проти 11 лідерів ХАМАСу

7 лютого 2024 01:05
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Канада запровадила санкції проти ХАМАС
Атаки ХАМАСу на Ізраїль. Ілюстративне фото: AA
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Канада ввела санкції проти 11 лідерів терорестичного угрупування ХАМАС, яке веде війну з Ізраїлем. Для країни це стало першим випадком застосування свого санкційного законодавства проти "недержавного суб'єкта".

Про це у вівторок, 6 лютого, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Канади.

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Що відомо про санкції Канади проти ХАМАСу

Обмеження спрямовані на стримування здатності ХАМАСу залучати фінансування для подальших терактів проти Ізраїлю.

Хто увійшов до списку санкцій

  1. політичний лідер ХАМАС Ях'я Сінвар;
  2. військовий лідер угруповання Мухаммед Дейф;
  3. військовий очільник "Ісламського джихаду в Палестині" Акрам аль-Аджурі;
  4. заступник військового командувача ХАМАС Марван Ісса;
  5. лідер ХАМАС Махер Ребі Намер Обейд;
  6. член ХАМАС Джихад Мухаммад Шакер Ягмур;
  7. член ХАМАС Нізар Мохаммед Авадалла;
  8. лідер ХАМАС Махмуд аз-Захар;
  9. член ХАМАС Хасан аль-Вардіан;
  10. військовий командувач ХАМАС Айман Нофал;
  11. член ХАМАС Айман Ахмад аль-Дувайк.

Раніше країна віднесла ХАМАС до переліку терористичних організацій. Це означає, що участь в цьому угрупованні або допомога йому є кримінальним злочином.

Членам ХАМАСу в’їзд до Канади заборонений.

Нагадаємо, в досьє ізраїльської розвідки з'явилися звинувачення 190 співробітників Організації Об'єднаних Націй в тому, що вони брали участь у викраденнях і вбивствах під час рейду 7 жовтня на сектор Гази. Йдеться саме про працівників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (БАПОР), які у складі бойового угрупування ХАМАС напали на Газу.

Також ми писали, що Велика Британія призупиняє фінансування БАПОР. Причиною цьому стали звинувачення співробітників у причетності до нападу палестинського бойового угруповання ХАМАС.

Канада
санкції
Ізраїль
ХАМАС

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