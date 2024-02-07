Канада запровадила санкції проти ХАМАС

Атаки ХАМАСу на Ізраїль. Ілюстративне фото: AA

Канада ввела санкції проти 11 лідерів терорестичного угрупування ХАМАС, яке веде війну з Ізраїлем. Для країни це стало першим випадком застосування свого санкційного законодавства проти "недержавного суб'єкта".

Про це у вівторок, 6 лютого, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Канади.

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Обмеження спрямовані на стримування здатності ХАМАСу залучати фінансування для подальших терактів проти Ізраїлю.

Хто увійшов до списку санкцій

політичний лідер ХАМАС Ях'я Сінвар; військовий лідер угруповання Мухаммед Дейф; військовий очільник "Ісламського джихаду в Палестині" Акрам аль-Аджурі; заступник військового командувача ХАМАС Марван Ісса; лідер ХАМАС Махер Ребі Намер Обейд; член ХАМАС Джихад Мухаммад Шакер Ягмур; член ХАМАС Нізар Мохаммед Авадалла; лідер ХАМАС Махмуд аз-Захар; член ХАМАС Хасан аль-Вардіан; військовий командувач ХАМАС Айман Нофал; член ХАМАС Айман Ахмад аль-Дувайк.

Раніше країна віднесла ХАМАС до переліку терористичних організацій. Це означає, що участь в цьому угрупованні або допомога йому є кримінальним злочином.

Членам ХАМАСу в’їзд до Канади заборонений.

Нагадаємо, в досьє ізраїльської розвідки з'явилися звинувачення 190 співробітників Організації Об'єднаних Націй в тому, що вони брали участь у викраденнях і вбивствах під час рейду 7 жовтня на сектор Гази. Йдеться саме про працівників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (БАПОР), які у складі бойового угрупування ХАМАС напали на Газу.

Також ми писали, що Велика Британія призупиняє фінансування БАПОР. Причиною цьому стали звинувачення співробітників у причетності до нападу палестинського бойового угруповання ХАМАС.