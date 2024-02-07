Канада запровадила санкції проти ХАМАС

Вперше в історії — Канада запровадила санкції проти 11 лідерів ХАМАСу
Канада ввела санкції проти 11 лідерів терорестичного угрупування ХАМАС, яке веде війну з Ізраїлем. Для країни це стало першим випадком застосування свого санкційного законодавства проти "недержавного суб'єкта".
Про це у вівторок, 6 лютого, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Канади.
Що відомо про санкції Канади проти ХАМАСу
Обмеження спрямовані на стримування здатності ХАМАСу залучати фінансування для подальших терактів проти Ізраїлю.
Хто увійшов до списку санкцій
- політичний лідер ХАМАС Ях'я Сінвар;
- військовий лідер угруповання Мухаммед Дейф;
- військовий очільник "Ісламського джихаду в Палестині" Акрам аль-Аджурі;
- заступник військового командувача ХАМАС Марван Ісса;
- лідер ХАМАС Махер Ребі Намер Обейд;
- член ХАМАС Джихад Мухаммад Шакер Ягмур;
- член ХАМАС Нізар Мохаммед Авадалла;
- лідер ХАМАС Махмуд аз-Захар;
- член ХАМАС Хасан аль-Вардіан;
- військовий командувач ХАМАС Айман Нофал;
- член ХАМАС Айман Ахмад аль-Дувайк.
Раніше країна віднесла ХАМАС до переліку терористичних організацій. Це означає, що участь в цьому угрупованні або допомога йому є кримінальним злочином.
Членам ХАМАСу в’їзд до Канади заборонений.
Нагадаємо, в досьє ізраїльської розвідки з'явилися звинувачення 190 співробітників Організації Об'єднаних Націй в тому, що вони брали участь у викраденнях і вбивствах під час рейду 7 жовтня на сектор Гази. Йдеться саме про працівників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (БАПОР), які у складі бойового угрупування ХАМАС напали на Газу.
Також ми писали, що Велика Британія призупиняє фінансування БАПОР. Причиною цьому стали звинувачення співробітників у причетності до нападу палестинського бойового угруповання ХАМАС.
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