Все идет на секунды — защитницы ВСУ рассказали, к чему нужно быть готовым на фронте

Старший стрелок пулеметного взвода 72 ОМБр Оксана "Ксена". Фото: скриншот

Все больше женщин вступают в ряды ВСУ, чтобы защитить страну от лап врага. Украинские защитницы рассказали о том, как это жить среди мужчин, к чему нужно быть готовым, когда вступаешь в ряды ВСУ и о самых тяжелых моментах на передовой.

Об этом в интервью журналистке Рамине Эсхакзай рассказали старший стрелок пулеметного взвода 72 ОМБр Оксана "Ксена", главный сержант-командир отделения зенитного артиллерийского взвода 56 ОМПБр Виктория "Руна" и санитарный инструктор эвакуационного отделения 3 ОШБр Валентина "Валькирия".

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Ощущение комфорта на войне

"Ксена" рассказала, как ладит с мужчинами на передовой, ведь по ее словам временами надо доказать, что девушка — это больше привилегия.

"Нужно бороться с офицерами, чтобы доказать, что ты можешь выполнить задачу, что прекрасно ладишь с ребятами. Надо доказать временем, действиями, поступками. То, что я девушка — это больше привилегия", — говорит военная.

Старший стрелок пулеметного взвода 72 ОМБр Оксана "Ксена". Фото: скриншот

По ее словам, на фронте также изменилось чувство комфорта.

"Я обычно потому и плету косу, чтобы она не расплеталась и не мешала. А то, что не моюсь, бывало и по две недели, по-разному. Сейчас для меня понятие комфорта — относительное. Я вспоминаю прошлые обороны, когда мы спали в земли. Так что сейчас — комфорт, ты спишь в накрытом блиндаже, у тебя есть спальник, кровать, можешь вытереться салфетками. Для людей, привыкших жить в квартире — это диковинка, для меня нормально", — пояснила Оксана.

К чему нужно быть готовым собравшимся в ВСУ

Защитница дала совет собравшимся в ВСУ. Она подчеркнула, что важно не только научиться определенной специализации, но и помнить, что порой придется стрелять во врага, какой бы вы профессии ни были.

"Учитесь определенной специализации, если хотите быть медиком, проходите курсы медика, но помните, что в любой момент нужно может быть стрелять во врага, потому что, если вы на передовой — опасность существует всегда, и вы не постоянно будете помогать раненым", — добавила военная.

Санитарный инструктор эвакуационного отделения 3 ОШБр Валентина "Валькирия". Фото: скриншот

"Валькирия" в свою очередь поделилась, к чему нужно быть готовой на фронте.

"Пока лично это не увидит, не почувствует, не поймет. Можно говорить, что "я работала в больнице, все смогу". Но все, что там и здесь — разные вещи. Я видела, как и сознание теряли, как тошнило тех, кто говорили, я все смогу, а через неделю и мужчины, и женщины списывались. Если ты понимаешь, что ты не сможешь это делать, лучше за это не браться, ведь здесь все идет на секунды. Пока тебе плохо, он может умереть", — поделилась военная.

Самый трудный момент на передовой

По словам Виктории "Руна", за всю службу она плакала один раз. Эта история связана с молодым парнем, который собирался уезжать в тыл, но его сильно ранили.

"Привели мне молодого парня, ему было 20-21 лет. Сказали пойти и успокоить его, что он завтра уедет в тыл. Я захожу, человек плачет. Я успокоила его. Приходит утро и у нас начинается обстрел "Градами", и снаряд попадает в его яму, где он ждал, как его заберут. Мне его привели, он весь в крови. Начинаю оказывать ему помощь, мотаю голову, и чувствую там дырки. Я его стабилизировала, это был самый трудный момент. Я вернулась, села в яму и заплакала", — рассказала защитница.

Главный сержант-командир отделения зенитного артиллерийского взвода 56 ОМПБр Виктория "Руна". Фото: скриншот

Напомним, что защитницы ВСУ развеяли миф, что женщина слабый пол. Как и мужчины, они тоже ощущают последствия службы на собственном здоровье, пытаются навести красоту на передовой, боятся и делят быт с мужчинами на фронте.