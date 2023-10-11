Вслед за "Москвой": в Крыму мог подорваться корабль РФ "Павел Державин"

Российский корабль "Павел Державин". Фото: Минобороны РФ

В сети появилась информация о том, что российский корабль "Павел Державин" мог подорваться на мине. Судно находилось на внешнем рейде временно оккупированного Севастополя в Крыму.

Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук и местные крымские паблики.

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По словам Братчука, вражеский корабль мог взорваться на морской российской мине.

"Есть предварительная информация о подрыве патрульного корабля "Павел Державин" чф россии. Корабль находился на внешнем рейде в.о. Севастополя. Предварительно — взорвался на российской морской мине", — написал Братчук.

И подчеркнул, что информация нуждается в подтверждении.

Фото: скриншот

Как сообщают местные жители Севастополя, 11 октября около 10:00 они слышали глухой мощный взрыв.

Фото: t.me/Crimeanwind

Фото: t.me/Crimeanwind

Напомним, утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту, который соединяет Россию и оккупированный полуостров, произошел взрыв, спровоцировавший пожар. Людей перестали пускать на дорожное сооружение.

В ГУР впоследствии заявили, что пострадавший в начале октября 2022 года Крымский мост будет разрушен. По словам руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, эта конструкция никому не потребуется.