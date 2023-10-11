Вслід за "Москвою": у Криму міг підірватися корабель РФ "Павло Державін"

Російський корабель "Павло Державін". Фото: Міноборони РФ

У мережі з'явилася інформація про те, що російський корабель "Павло Державін" міг підірватися на міні. Судно перебувало на зовнішньому рейді тимчасово окупованого Севастополя в Криму.

Про це повідомляє спікер Одеської ОВА Сергій Братчук та місцеві кримські пабліки.

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За словами Братчука, ворожий корабель міг підірватися на морській російській міні.

"Є попередня інформація про підрив патрульного корабля "Павєл Державін" чф росії. Корабель перебував на зовнішньому рейді т.о. Севастополя. Попередньо — підірвався на російській морські міні", — написав Братчук.

І підкреслив, що інформація потребує підтвердження.

Фото: скриншот

Як повідомляють місцеві жителі Севастополя, 11 жовтня близько 10:00 вони чули глухий потужний вибух.

Фото: t.me/Crimeanwind​​​​​​

Фото: t.me/Crimeanwind

Нагадаємо, уранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту, що з'єднує Росію та окупований півострів, стався вибух, який спровокував пожежу. Людей припинили пускати на дорожню споруду.

У ГУР згодом заявили, що Кримський міст, який постраждав на початку жовтня 2022 року, буде зруйновано. За словами керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, ця конструкція нікому не буде потрібна.