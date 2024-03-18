Потери россиян за прошлую неделю — в МВД обнародовали впечатляющие данные

Дрон НГУ атакует врага. Фото: скриншот

Не бывает и дня, когда украинские защитники не уничтожали каждый день российских окупантов. Свою лепту в уничтожение врага вкладывают и бойцы Национальной гвардии Украины "Спартан", которые мастерски используют в работе все имеющиеся средства поражения.

Об итогах работы украинских силовиков на фронте за прошлую неделю сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Читайте также:

Российские потери за прошедшую неделю

По словам министра, на протяжении работы украинских защитников, на прошлой неделе

россияне потеряли:

84 грузовика с личным составом;

43 ед. легкой бронетехники;

39 артиллерийских систем;

26 танков;

семь средств РЭБ;

семь складов с боекомплектом;

три единицы инженерной техники;

две реактивные системы залпового огня

" Также наши воины ликвидировали 17 блиндажей с личным составом противника. Не дают продохнуть захватчикам в окопах и открытой местности ", — гордится работой подчиненных министр.

Напомним, ранее силовики "Спартана" продемонстрировали навыки ликвидации противника на Запорожском направлении.

А воины бригады оперативного спецназначения "Буревой" показали кадры разгрома российского штурмового отряда, который наступал при поддержке танка Т-72. Весь личный состав и машина были уничтожены.