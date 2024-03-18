Потери россиян за прошлую неделю — в МВД обнародовали впечатляющие данные
Не бывает и дня, когда украинские защитники не уничтожали каждый день российских окупантов. Свою лепту в уничтожение врага вкладывают и бойцы Национальной гвардии Украины "Спартан", которые мастерски используют в работе все имеющиеся средства поражения.
Об итогах работы украинских силовиков на фронте за прошлую неделю сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
Российские потери за прошедшую неделю
По словам министра, на протяжении работы украинских защитников, на прошлой неделе
россияне потеряли:
- 84 грузовика с личным составом;
- 43 ед. легкой бронетехники;
- 39 артиллерийских систем;
- 26 танков;
- семь средств РЭБ;
- семь складов с боекомплектом;
- три единицы инженерной техники;
- две реактивные системы залпового огня
" Также наши воины ликвидировали 17 блиндажей с личным составом противника. Не дают продохнуть захватчикам в окопах и открытой местности ", — гордится работой подчиненных министр.
Напомним, ранее силовики "Спартана" продемонстрировали навыки ликвидации противника на Запорожском направлении.
А воины бригады оперативного спецназначения "Буревой" показали кадры разгрома российского штурмового отряда, который наступал при поддержке танка Т-72. Весь личный состав и машина были уничтожены.
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