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Потери россиян за прошлую неделю — в МВД обнародовали впечатляющие данные

18 марта 2024 17:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Потери россиян за прошлую неделю — в МВД обнародовали впечатляющие данные
Дрон НГУ атакует врага. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Не бывает и дня, когда украинские защитники не уничтожали каждый день российских окупантов. Свою лепту в уничтожение врага вкладывают и бойцы Национальной гвардии Украины "Спартан", которые мастерски используют в работе все имеющиеся средства поражения.

Об итогах работы украинских силовиков на фронте за прошлую неделю сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

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По словам министра, на протяжении работы украинских защитников, на прошлой неделе
россияне потеряли:

  • 84 грузовика с личным составом;
  • 43 ед. легкой бронетехники;
  • 39 артиллерийских систем;
  • 26 танков;
  • семь средств РЭБ;
  • семь складов с боекомплектом;
  • три единицы инженерной техники;
  • две реактивные системы залпового огня

" Также наши воины ликвидировали 17 блиндажей с личным составом противника. Не дают продохнуть захватчикам в окопах и открытой местности ", — гордится работой подчиненных министр.

Напомним, ранее силовики "Спартана" продемонстрировали навыки ликвидации противника на Запорожском направлении.

А воины бригады оперативного спецназначения "Буревой" показали кадры разгрома российского штурмового отряда, который наступал при поддержке танка Т-72. Весь личный состав и машина были уничтожены.

МВД
российские войска
Нацгвардия
Украина
Игорь Клименко
война в Украине

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