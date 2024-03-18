Втрати росіян за минулий тиждень — в МВС оприлюднили вражаючі дані
Не буває і дня, коли українські захисники не знищували щодня російських окупантів. Свій внесок у знищення ворога вкладають і бійці Національної гвардії України "Спартан", які майстерно використовують у роботі всі наявні засоби враження.
Про підсумки роботи українських силовиків на фронті за минулий тиждень повідомив голова МВС України Ігор Клименко.
Російські втрати за минулий тиждень
За словами міністра, протягом роботи українських оборонців, минулого тижня
росіяни втратили:
- 84 вантажівки з особовим складом;
- 43 од. легкої бронетехніки;
- 39 артилерійських систем;
- 26 танків;
- сім засобів РЕБ;
- сім складів з боєкомплектом;
- три одиниці інженерної техніки;
- дві реактивні системи залпового вогню.
"Також наші воїни ліквідували 17 бліндажів з особовим складом противника. Не дають продихнути загарбникам в окопах та відкритій місцевості", — пишається роботою підлеглих міністр.
Нагадаємо, що раніше силовики "Спартану" продемонстрували навички ліквідації противника на Запорізькому напрямку.
А воїни бригади оперативного спецпризначення "Буревій" показали кадри розгрому російського штурмового загону, які наступали за підтримкою танка Т-72. Весь особовий склад та машину було знищено.
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