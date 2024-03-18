Втрати росіян за минулий тиждень — в МВС оприлюднили вражаючі дані

Дрон НГУ атакує ворога. Фото: скриншот

Не буває і дня, коли українські захисники не знищували щодня російських окупантів. Свій внесок у знищення ворога вкладають і бійці Національної гвардії України "Спартан", які майстерно використовують у роботі всі наявні засоби враження.

Про підсумки роботи українських силовиків на фронті за минулий тиждень повідомив голова МВС України Ігор Клименко.

Читайте також:

Російські втрати за минулий тиждень

За словами міністра, протягом роботи українських оборонців, минулого тижня

росіяни втратили:

84 вантажівки з особовим складом;

43 од. легкої бронетехніки;

39 артилерійських систем;

26 танків;

сім засобів РЕБ;

сім складів з боєкомплектом;

три одиниці інженерної техніки;

дві реактивні системи залпового вогню.

"Також наші воїни ліквідували 17 бліндажів з особовим складом противника. Не дають продихнути загарбникам в окопах та відкритій місцевості", — пишається роботою підлеглих міністр.

Нагадаємо, що раніше силовики "Спартану" продемонстрували навички ліквідації противника на Запорізькому напрямку.

А воїни бригади оперативного спецпризначення "Буревій" показали кадри розгрому російського штурмового загону, які наступали за підтримкою танка Т-72. Весь особовий склад та машину було знищено.