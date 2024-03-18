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Втрати росіян за минулий тиждень — в МВС оприлюднили вражаючі дані

18 березня 2024 17:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Втрати росіян за минулий тиждень — в МВС оприлюднили вражаючі дані
Дрон НГУ атакує ворога. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Не буває і дня, коли українські захисники не знищували щодня російських окупантів. Свій внесок у знищення ворога вкладають і бійці Національної гвардії України "Спартан", які майстерно використовують у роботі всі наявні засоби враження.

Про підсумки роботи українських силовиків на фронті за минулий тиждень повідомив голова МВС України Ігор Клименко.

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За словами міністра, протягом роботи українських оборонців, минулого тижня 
росіяни втратили:

  • 84 вантажівки з особовим складом; 
  • 43 од. легкої бронетехніки; 
  • 39 артилерійських систем; 
  • 26 танків;
  • сім засобів РЕБ;
  • сім складів з боєкомплектом;
  • три одиниці інженерної техніки; 
  • дві реактивні системи залпового вогню. 

"Також наші воїни ліквідували 17 бліндажів з особовим складом противника. Не дають продихнути загарбникам в окопах та відкритій місцевості", — пишається роботою підлеглих міністр.

Нагадаємо, що раніше силовики "Спартану" продемонстрували навички ліквідації противника на Запорізькому напрямку. 

А воїни бригади оперативного спецпризначення "Буревій" показали кадри розгрому російського штурмового загону, які наступали за підтримкою танка Т-72. Весь особовий склад та машину було знищено. 

МВС
російські війська
Нацгвардія
Україна
Ігор Клименко
війна в Україні

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