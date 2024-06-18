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Вучич заявил, что война в Украине приближает мир к "катастрофе" — подробности

18 июня 2024 23:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Война в Украине может спровоцировать Третью мировую
Президент Сербии Александр Вучич. Фото: AA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в результате войны России в Украине мир приближается "к настоящей катастрофе". По его мнению, эта "катастрофа" может взорваться через три-четыре месяца.

Об этом Вучич сказал в интервью швейцарской газете Die Weltwoche.

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"Я говорю не о третьей мировой войне, но о серьезной конфронтации... Я считаю, что мы недалеко от нее. Не дольше трех-четырех месяцев. И есть риск, что это произойдет раньше", — заявил Вучич.

По мнению сербского президента, "поезд уже ушел, и никто не может его остановить". Если великие государства ничего не сделают, то в Украине произойдет "темный конец". Он считает, что это причина нежелания стран достигнуть мира.

"Да, я абсолютно уверен, что через короткий промежуток времени нас ждет настоящая катастрофа" , — подчеркнул он.

Вучич подчеркнул, что страны Запада не могут разрешить проигрыш Украины в этой войне, поскольку для США и НАТО это будет означать ухудшение своей геополитической ситуации. В то же время, в случае поражения Путина — "он проиграет все".

"Все поставлено на карту для обеих сторон. Никто не может позволить себе поражение", — подытожил лидер страны.

Ранее премьер-министр Сербии Милош Вучевич выразил поддержку Украине в войне против России, однако решил не присоединяться к санкциям.

Также мы писали, что Венгрия пообещала не блокировать решение НАТО о помощи Украине. Однако страна не будет участвовать в этой помощи и не будет приобщаться к поддержке Украины в войне против России.

Александар Вучич
конфликт
война в Украине
катастрофа
Сербия

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