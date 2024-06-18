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Вучич заявив, що війна в Україні наближає світ до "катастрофи" — подробиці

18 червня 2024 23:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Війна в Україні може спровокувати Третю світову
Президент Сербії Александр Вучич. Фото: AA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що через війну Росії в Україні світ наближається "до справжньої катастрофи". На його думку, ця "катастрофа" може вибухнути через три-чотири місяці. 

Про це Вучич сказав в інтерв'ю швейцарській газеті Die Weltwoche.

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Світ наближається до катастрофи

"Я говорю не про третю світову війну, але про серйозну конфронтацію... Я вважаю, що ми недалеко від неї. Не довше трьох-чотирьох місяців. І є ризик, що це станеться раніше", — заявив Вучич.

На думку сербського президента, "поїзд вже пішов, і ніхто не може його зупинити". Якщо великі держави нічого не зроблять, то в Україні відбудеться "темний кінець". Він вважає, що це причина небажання країн досягнути миру.

"Так, я абсолютно впевнений, що через короткий проміжок часу на нас чекає справжня катастрофа", — наголосив він.

Вучич підкреслив, що країни Заходу не можуть дозволити програш України у цій війні, оскільки для США й НАТО це означатиме погіршення своєї геополітичної ситуації. Водночас у разі поразки Путіна — "він програє все". 

"Усе поставлено на карту для обох сторін. Ніхто не може дозволити собі поразку", — підсумував лідер країни.

Раніше прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич висловив підтримку Україні у війні проти Росії, однак вирішив не приєднуватися до санкцій.

Також ми писали, що Угорщина пообіцяла не блокувати рішення НАТО про допомогу Україні. Однак країна не братиме участь у цій допомозі і не долучатиметься до підтримки України у війні проти Росії.

Александар Вучич
конфлікт
війна в Україні
катастрофа
Сербія

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