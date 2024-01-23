Из Курской области в сторону Украины летят ракеты

Вражеская ракета в воздухе. Иллюстративное фото: militaryarms

Из Курской области в сторону Украины улетают ракеты. В большинстве областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Предупреждение о пуске ракет. Фото: скриншот

Пуск вражеских ракет по Украине

Три группы ракет улетают в сторону Украины со стороны Курской области. Вероятная цель российских захватчиков — Сумская область. Военные призывают местных жителей осторожничать, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и переместиться в укрытие.

Пуск ракет из Курской области. Фото: скриншот

Ракеты врага улетают в сторону Сумской области. Фото: скриншот

Воздушная тревога была объявлена на большей части территории Украины.

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты утром 23 января атаковали Киев. Под прицелом неприятеля оказались Святошинский, Дарницкий, Соломенский, Печерский районы. Произошли попадания в жилую инфраструктуру города, а также повреждения автомобилей горожан и нежилых застроек.

В Соломенском районе Киева по меньшей мере семь пострадавших в результате ракетного удара по Киеву утром 23 января. Пока специалисты убирают все поврежденные конструкции дома, которые могут навредить людям.

В результате ракетного удара по Киеву утром 23 января уже зафиксировано в общей сложности 22 пострадавших. При этом 13 из них госпитализированы.

