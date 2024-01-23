Из Курской области в сторону Украины летят ракеты
Из Курской области в сторону Украины улетают ракеты. В большинстве областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Пуск вражеских ракет по Украине
Три группы ракет улетают в сторону Украины со стороны Курской области. Вероятная цель российских захватчиков — Сумская область. Военные призывают местных жителей осторожничать, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и переместиться в укрытие.
Воздушная тревога была объявлена на большей части территории Украины.
Напомним, российские оккупанты утром 23 января атаковали Киев. Под прицелом неприятеля оказались Святошинский, Дарницкий, Соломенский, Печерский районы. Произошли попадания в жилую инфраструктуру города, а также повреждения автомобилей горожан и нежилых застроек.
В Соломенском районе Киева по меньшей мере семь пострадавших в результате ракетного удара по Киеву утром 23 января. Пока специалисты убирают все поврежденные конструкции дома, которые могут навредить людям.
В результате ракетного удара по Киеву утром 23 января уже зафиксировано в общей сложности 22 пострадавших. При этом 13 из них госпитализированы.
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