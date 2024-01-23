Ворожа ракета в повітрі. Ілюстративне фото: militaryarms

З Курської області в бік України летять ракети. В більшості областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Попередження про пуск ракет. Фото: скриншот

Пуск ворожих ракет по Україні

Три групи ракет летять у бік України з боку Курської області. Імовірна ціль російських загарбників — Сумська область. Військові закликають місцевих мешканців бути обережними, не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та переміститися в укриття.

Пуск ракет з Курської області. Фото: скриншот

Ракети ворога летять у бік Сумської області. Фото: скриншот

Повітряна тривога була оголошена на більшій частина території Українни.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти зранку 23 січня атакували Київ. Під прицілом ворога опинилися Святошинський, Дарницький, Солом'янський, Печерський райони. Сталися влучання у житлову інфраструктуру міста, а також є пошкодження автівок містян та нежитлових забудов.

У Солом'янському районі Києва щонайменше семеро постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву вранці 23 січня. Наразі фахівці прибирають усі пошкоджені конструкції будинку, які можуть нашкодити людям.

Внаслідок ракетного удару по Києву вранці 23 січня вже зафіксовано загалом 22 постраждалих. При цьому 13 із них госпіталізовано.