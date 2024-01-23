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З Курської області в бік України летять ракети

23 січня 2024 14:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
З Курської області в бік України летять ракети
Ворожа ракета в повітрі. Ілюстративне фото: militaryarms
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

З Курської області в бік України летять ракети. В більшості областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Попередження про пуск ракет. Фото: скриншот

Пуск ворожих ракет по Україні

Три групи ракет летять у бік України з боку Курської області. Імовірна ціль російських загарбників — Сумська область. Військові закликають місцевих мешканців бути обережними, не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та переміститися в укриття.

ракети
Пуск ракет з Курської області. Фото: скриншот
ракети
Ракети ворога летять у бік Сумської області. Фото: скриншот

Повітряна тривога була оголошена на більшій частина території Українни.

ракети
Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти зранку 23 січня атакували Київ. Під прицілом ворога опинилися Святошинський, Дарницький, Солом'янський, Печерський райони. Сталися влучання у житлову інфраструктуру міста, а також є пошкодження автівок містян та нежитлових забудов.

У Солом'янському районі Києва щонайменше семеро постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву вранці 23 січня. Наразі фахівці прибирають усі пошкоджені конструкції будинку, які можуть нашкодити людям.

Внаслідок ракетного удару по Києву вранці 23 січня вже зафіксовано загалом 22 постраждалих. При цьому 13 із них госпіталізовано.

 

війна
Україна
окупанти
повітряна тривога
ракетний удар

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