Украина вернула 15 военных полка Азов из российского плена

Возвращение украинских военнопленных домой 13 сентября. Фото: instagram.com/olenatolkachova

Из российского плена удалось вернуть 15 военнослужащих полка "Азов" Национальной гвардии Украины. Среди них преимущественно женщины.

Об этом сообщила руководитель патронатной службы "Азова" Елена Толкачева в Instagram.

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Толкачева отметила, что это первый обмен за длительный период, поскольку с мая 2023 года, когда из Турции вернулись командиры "Азова", не было никаких значительных обменов.

"Каждый и каждая, кто выдержал плен, получили очень тяжелый и травматический опыт. Поэтому Патронатная служба "Ангелы Азова" берет под свою опеку военных, которые прошли через плен, и будет обеспечивать их лечение, реабилитацию и восстановление", — подчеркнула она.

По ее словам, для каждой семьи, которая сегодня увидит и услышит голос своего родного человека, это — самый счастливый момент с февраля 2022 года. Однако страна должна дальше бороться за всех тех воинов "Азова", которые до сих пор в плену России.

"Я еще раз обращаюсь к Международному комитету Красного Креста, Организации Объединенных Наций, дипломатам всех стран и руководителям всех религиозных конфессий: верните всех защитников Мариуполя домой!" — добавила Толкачева.

Пост Толкачевой. Фото: скриншот

Пост Толкачевой. Фото: скриншот