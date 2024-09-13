Україна повернула 15 військових полку Азов з російського полону

З російського полону повернулися 15 бійців Азову — серед них переважно жінки
З російського полону вдалося повернути 15 військовослужбовців полку "Азов" Національної гвардії України. Серед них переважно жінки.
Про це повідомила керівниця патронатної служби "Азова" Олена Толкачова в Instagram.
Повернення "азовців" додому
Толкачова зазначила, що це перший обмін за тривалий період, оскільки з травня 2023 року, коли з Туреччини повернулися командири "Азову", не відбувалося жодних значних обмінів.
"Кожен і кожна, хто витримав полон, отримали дуже важкий і травматичний досвід. Тож Патронатна служба "Янголи Азову" бере під свою опіку військових, які пройшли через полон, і буде забезпечувати їх лікування, реабілітацію та відновлення", — наголосила вона.
За її словами, для кожної родини, яка сьогодні побачить і почує голос своєї найріднішої людини, це — найщасливіший момент із лютого 2022 року. Однак країна повинна далі боротися за всіх тих воїнів "Азову", які досі в полоні Росії.
"Я вкотре звертаюся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, Організації Об'єднаних Націй, дипломатів усіх країн та очільників всіх релігійних конфесій: поверніть всіх оборонців Маріуполя додому!" — додала Толкачова.
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