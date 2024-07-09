Россияне за один день убили четырех украинских детей — данные прокуратуры

Последствия ракетной атаки в Киев. Офис Генерального прокурора

В результате массированной ракетной атаки на Украину 8 июля погибли четверо детей, еще 12 получили ранения. большинство несовершеннолетних жертв обстрелов — в Киеве.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора во вторник, 9 июля.

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Сообщение Офиса Генерального прокурора. Фото: скриншот

Сколько украинских детей погибло 8 июля

8 июля в результате массированного вражеского ракетного обстрела Киева погибли четверо детей: две девочки в возрасте 8 и 14 лет, а также двое мальчиков в возрасте 8 и 10 лет. Ранения различной степени тяжести получили десять детей в возрасте от 2 до 17 лет.

В этот же день из-за обстрела поселка Новоэкономичное Донецкой области ранен 16-летний подросток. В результате ударов по селу Очаковское Николаевской области ранения получила 5-летняя девочка.

Сколько украинских детей погибли с начала полномасштабного вторжения

По официальной информации ювенальных прокуроров, по состоянию на утро 9 июля 2024 года в результате полномасштабной вооруженной агрессии России погибло 559 детей. Более 1449 получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, утром 8 июля оккупанты ударили крылатой ракетой Х-101 по зданию детской больницы "Охматдет": известно о четверых погибших — враче и троих детях.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 38 погибших и 190 пострадавших в результате массированной ракетной атаки на Украину 8 июля.

В результате попадания российской ракеты в "Охматдет" в медучреждении полностью разрушены два корпуса: удар пришелся по одному из трехэтажных корпусов, где находились дети и отделению токсикологии.