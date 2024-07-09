Росіяни за один день вбили чотирьох українських дітей — дані прокуратури

Наслідки ракетної атаки на Київ. Офіс Генерального прокурора

Внаслідок масованої ракетної атаки на Україну 8 липня загинули четверо дітей, ще 12 зазнали поранень. більшість неповнолітніх жертв обстрілів — у Києві.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора у вівторок, 9 липня.

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Допис Офісу Генерального прокурора. Фото: скриншот

Скільки українських дітей загинули 8 липня

8 липня внаслідок масованого ворожого ракетного обстрілу Києва загинули четверо дітей: дві дівчинки віком 8 та 14 років, а також двоє хлопчиків віком 8 та 10 років. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали десятеро дітей віком від 2 до 17 років.

Цього ж дня через обстріл селища Новоекономічне Донецької області поранено 16-річного підлітка. У результаті ударів по селу Очаківське Миколаївської області поранень зазнала 5-річна дівчинка.

Скільки українських дітей загинули з початку повномасштабного вторгнення

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, станом на ранок 9 липня 2024 року внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії загинуло 559 дітей. Понад 1449 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, вранці 8 липня окупанти вдарили крилатою ракетою Х-101 по будівлі дитячої лікарні "Охматдит": відомо про чотирьох загиблих — лікарку та трьох дітей.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про 38 загиблих та 190 постраждалих внаслідок масованої ракетної атаки на Україну 8 липня.

Унаслідок влучання російської ракети в "Охматдит" в медзакладі повністю зруйновані два корпуси: удар прийшовся по одному з триповерхових корпусів, де знаходилися діти та відділенню токсикології".