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За хуситской агрессией стоит Россия, но помогает оружием другая страна

12 января 2024 15:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
За хуситской агрессией стоит Россия, но помогает оружием другая страна
Британский военный корабль, с борта которого был нанесен удар по хуситам. Фото: Twitter минобороны Великобритании
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

За активизацией хуситов в Йемене и кризисом в Красном море стоит Российская Федерация. Кремлю нужны как можно больше локальных конфликтов в разных частях света.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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За хуситами стоит Россия

По словам Снегирева, есть все основания полагать, что конечным бенефициаром кризиса в Красном море является Российская Федерация.

"Это сделано с целью создания очередной искусственной зоны напряжения, которая должна отвлечь усилия Запада, прежде всего Соединенных Штатов Америки, от Украины", — подчеркнул эксперт.

Все это свидетельствует о том, что Россия пошла по пути создания ряда локальных конфликтов по всему миру.

Кроме того, стоит отметить, что Красное море — это серьезная транспортная артерия, и это уже ударило по мировой экономике.

Оружием хуситам помогает Иран

Направление гуситов поддерживает не Россия, а Иран, подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Речь идет как о ракетах (противокорабельных или баллистических), так и об использовании хуситами ударных беспилотников.

"Этот конфликт может стать серьезным геополитическим вызовом для Запада", — уверен эксперт.

Напомним, в США не исключают вероятность совершения дополнительных атак после недавнего военного вмешательства против хуситов в Йемене, поддерживаемых Ираном. Впрочем, ожидаются также ответные действия от хуситов.

Авиация и боевые корабли Соединенных Штатов и Великобритании атаковали хуситов в Йемене ночью 12 января. Удары получили военные объекты группировки хуситов. О деталях конфликта – в материале Новини.LIVE.

США
Иран
Великобритания
Россия
Йемен

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