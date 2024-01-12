За хуситской агрессией стоит Россия, но помогает оружием другая страна
За активизацией хуситов в Йемене и кризисом в Красном море стоит Российская Федерация. Кремлю нужны как можно больше локальных конфликтов в разных частях света.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
За хуситами стоит Россия
По словам Снегирева, есть все основания полагать, что конечным бенефициаром кризиса в Красном море является Российская Федерация.
"Это сделано с целью создания очередной искусственной зоны напряжения, которая должна отвлечь усилия Запада, прежде всего Соединенных Штатов Америки, от Украины", — подчеркнул эксперт.
Все это свидетельствует о том, что Россия пошла по пути создания ряда локальных конфликтов по всему миру.
Кроме того, стоит отметить, что Красное море — это серьезная транспортная артерия, и это уже ударило по мировой экономике.
Оружием хуситам помогает Иран
Направление гуситов поддерживает не Россия, а Иран, подчеркнул Дмитрий Снегирев.
Речь идет как о ракетах (противокорабельных или баллистических), так и об использовании хуситами ударных беспилотников.
"Этот конфликт может стать серьезным геополитическим вызовом для Запада", — уверен эксперт.
Напомним, в США не исключают вероятность совершения дополнительных атак после недавнего военного вмешательства против хуситов в Йемене, поддерживаемых Ираном. Впрочем, ожидаются также ответные действия от хуситов.
Авиация и боевые корабли Соединенных Штатов и Великобритании атаковали хуситов в Йемене ночью 12 января. Удары получили военные объекты группировки хуситов. О деталях конфликта – в материале Новини.LIVE.
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