Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow За хуситською агресією стоїть Росія, але допомагає зброєю інша країна arrow

За хуситською агресією стоїть Росія, але допомагає зброєю інша країна

12 січня 2024 15:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
За хуситською агресією стоїть Росія, але допомагає зброєю інша країна
Британський військовий корабель, з борту якого було завдано удар по хуситах. Фото: Twitter міноборони Великої Британії
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

За активізацією хуситів у Ємені і кризою у Червоному морі стоїть Російська Федерація. Кремлю потрібні якомога більше локальних конфліктів у різних частинах світу.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

За хуситами стоїть Росія

За словами Снєгирьова, є усі підстави вважати що кінцевим бенефіціаром кризи у Червоному морі є Російська Федерація.

"Це зроблено з метою створення чергової штучної зони напруги, яка має відволікти зусилля Заходу, перш за все, Сполучених Штатів Америки, від України", — підкреслив експерт.

Усе це свідчить про те, що Росія пішла шляхом створення низки локальних конфліктів по усьому світу.

Крім того, варто зазначити, що Червоне море – це серйозна транспортна артерія, тож це уже вдарило по світовій економіці.

Зброєю хуситам допомагає Іран

Напрямку гуситів підтримує не Росія, а Іран, наголосив Дмитро Снєгирьов.

Йдеться як про ракети (протикорабельні чи балістичні), так і про використання хуситами ударних безпілотників.

"Цей конфлікт може стати серйозним геополітичним викликом для Заходу", — упевнений експерт.

Нагадаємо, у США не виключають ймовірність здійснення додаткових атак після нещодавнього військового втручання проти хуситів у Ємені, яких підтримує Іран. Втім, очікуються також дії у відповідь від хуситів.

Додамо, авіація та бойові кораблі Сполучених Штатів та Великої Британії атакували хуситів в Ємені вночі 12 січня. Ударів зазнали військові об'єкти угруповання хуситів. Про деталі конфлікту — у матеріалі Новини.LIVE.

США
Іран
Велика Британія
Росія
Ємен

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі