За хуситською агресією стоїть Росія, але допомагає зброєю інша країна

Британський військовий корабель, з борту якого було завдано удар по хуситах. Фото: Twitter міноборони Великої Британії

За активізацією хуситів у Ємені і кризою у Червоному морі стоїть Російська Федерація. Кремлю потрібні якомога більше локальних конфліктів у різних частинах світу.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За хуситами стоїть Росія

За словами Снєгирьова, є усі підстави вважати що кінцевим бенефіціаром кризи у Червоному морі є Російська Федерація.

"Це зроблено з метою створення чергової штучної зони напруги, яка має відволікти зусилля Заходу, перш за все, Сполучених Штатів Америки, від України", — підкреслив експерт.

Усе це свідчить про те, що Росія пішла шляхом створення низки локальних конфліктів по усьому світу.

Крім того, варто зазначити, що Червоне море – це серйозна транспортна артерія, тож це уже вдарило по світовій економіці.

Зброєю хуситам допомагає Іран

Напрямку гуситів підтримує не Росія, а Іран, наголосив Дмитро Снєгирьов.

Йдеться як про ракети (протикорабельні чи балістичні), так і про використання хуситами ударних безпілотників.

"Цей конфлікт може стати серйозним геополітичним викликом для Заходу", — упевнений експерт.

Нагадаємо, у США не виключають ймовірність здійснення додаткових атак після нещодавнього військового втручання проти хуситів у Ємені, яких підтримує Іран. Втім, очікуються також дії у відповідь від хуситів.

Додамо, авіація та бойові кораблі Сполучених Штатів та Великої Британії атакували хуситів в Ємені вночі 12 січня. Ударів зазнали військові об'єкти угруповання хуситів. Про деталі конфлікту — у матеріалі Новини.LIVE.