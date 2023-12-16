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Заберут с руками и ногами — какие специалисты пользуются наибольшим спросом в ВСУ

16 декабря 2023 03:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Заберут с руками и ногами — какие специалисты пользуются наибольшим спросом в ВСУ
Военные Вооруженных Сил Украины на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Уполномоченный представитель Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец заявил, что в рамках рекрутинга в ВСУ желающие смогут избрать должность самостоятельно. По его словам, сейчас наша армия нуждается в специалистах всех направлений.

Об этом Алексей Бежевец рассказал в эфире телемарафона.

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Так, Бежевец отметил, что в зависимости от того, какие вакансии размещают воинские части — а сейчас бойцы самостоятельно определяют, кого нуждаются — у людей есть выбор. Поэтому наибольшим спросом пользуются такими специалистами:

  • IT-специалисты;
  • штабные должности;
  • разведка;
  • обеспечение;
  • транспорт;
  • радиоэлектронная борьба;
  • связь;
  • операторы БпЛА;
  • артиллеристы;
  • ремонтники;
  • подразделения по обучению;
  • медицина;
  • пехота;
  • снайпинг;
  • психологическое обеспечение;
  • разминирование.

Уполномоченный подчеркнул, что сегодня вакансий существует немало, и к тому же они всех нужд не закрывают, ведь действительно нужны все специалисты.

Напомним, что Главное управление разведки объявило набор в команду разведчиков или разведчиц активных действий. Военным обещают заработную плату до 140 тысяч гривен, а также премии.

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