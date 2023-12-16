Заберут с руками и ногами — какие специалисты пользуются наибольшим спросом в ВСУ
Уполномоченный представитель Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец заявил, что в рамках рекрутинга в ВСУ желающие смогут избрать должность самостоятельно. По его словам, сейчас наша армия нуждается в специалистах всех направлений.
Об этом Алексей Бежевец рассказал в эфире телемарафона.
Кого больше всего нуждаются в ВСУ
Так, Бежевец отметил, что в зависимости от того, какие вакансии размещают воинские части — а сейчас бойцы самостоятельно определяют, кого нуждаются — у людей есть выбор. Поэтому наибольшим спросом пользуются такими специалистами:
- IT-специалисты;
- штабные должности;
- разведка;
- обеспечение;
- транспорт;
- радиоэлектронная борьба;
- связь;
- операторы БпЛА;
- артиллеристы;
- ремонтники;
- подразделения по обучению;
- медицина;
- пехота;
- снайпинг;
- психологическое обеспечение;
- разминирование.
Уполномоченный подчеркнул, что сегодня вакансий существует немало, и к тому же они всех нужд не закрывают, ведь действительно нужны все специалисты.
Напомним, что Главное управление разведки объявило набор в команду разведчиков или разведчиц активных действий. Военным обещают заработную плату до 140 тысяч гривен, а также премии.
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