Заберут с руками и ногами — какие специалисты пользуются наибольшим спросом в ВСУ

Военные Вооруженных Сил Украины на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Уполномоченный представитель Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец заявил, что в рамках рекрутинга в ВСУ желающие смогут избрать должность самостоятельно. По его словам, сейчас наша армия нуждается в специалистах всех направлений.

Об этом Алексей Бежевец рассказал в эфире телемарафона.

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Так, Бежевец отметил, что в зависимости от того, какие вакансии размещают воинские части — а сейчас бойцы самостоятельно определяют, кого нуждаются — у людей есть выбор. Поэтому наибольшим спросом пользуются такими специалистами:

IT-специалисты;

штабные должности;

разведка;

обеспечение;

транспорт;

радиоэлектронная борьба;

связь;

операторы БпЛА;

артиллеристы;

ремонтники;

подразделения по обучению;

медицина;

пехота;

снайпинг;

психологическое обеспечение;

разминирование.

Уполномоченный подчеркнул, что сегодня вакансий существует немало, и к тому же они всех нужд не закрывают, ведь действительно нужны все специалисты.

Напомним, что Главное управление разведки объявило набор в команду разведчиков или разведчиц активных действий. Военным обещают заработную плату до 140 тысяч гривен, а также премии.