Заберуть з руками й ногами — які фахівці мають найбільший попит в ЗСУ

Військові Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець заявив, що в рамках рекрутингу до ЗСУ охочі мають змогу обрати посаду самостійно. За його словами, наразі наша армія потребує фахівців усіх напрямків.

Про це Олексій Бежевець розповів в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Кого найбільше потребують ЗСУ

Так, Бежевець зазначив, що залежно від того, які вакансії розміщують військові частини — а зараз бійці самостійно визначають, кого потребують — люди мають вибір. Тому наразі найбільший попит мають такі спеціалісти:

IT-фахівці;

штабні посади;

розвідка;

забезпечення;

транспорт;

радіоелектронна боротьба;

зв'язок;

оператори БпЛА;

артилеристи;

ремонтники;

підрозділи з навчання;

медицина;

піхота;

снайпінг;

психологічне забезпечення;

розмінування.

Уповноважений наголосив, що сьогодні вакансій існує чимало, і до того ж вони всіх потреб не закривають, адже насправді потрібні всі фахівці.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки оголосило набір в команду розвідників чи розвідниць активних дій. Військовим обіцяють заробітну плату до 140 тисяч гривень, а також премії.