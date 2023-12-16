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Заберуть з руками й ногами — які фахівці мають найбільший попит в ЗСУ

16 грудня 2023 03:45
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Інна Буряк
редактор
Заберуть з руками й ногами — які фахівці мають найбільший попит в ЗСУ
Військові Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець заявив, що в рамках рекрутингу до ЗСУ охочі мають змогу обрати посаду самостійно. За його словами, наразі наша армія потребує фахівців усіх напрямків.

Про це Олексій Бежевець розповів в ефірі телемарафону.

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Так, Бежевець зазначив, що залежно від того, які вакансії розміщують військові частини — а зараз бійці самостійно визначають, кого потребують — люди мають вибір. Тому наразі найбільший попит мають такі спеціалісти:

  • IT-фахівці;
  • штабні посади;
  • розвідка;
  • забезпечення;
  • транспорт;
  • радіоелектронна боротьба;
  • зв'язок;
  • оператори БпЛА;
  • артилеристи;
  • ремонтники;
  • підрозділи з навчання;
  • медицина;
  • піхота;
  • снайпінг;
  • психологічне забезпечення;
  • розмінування.

Уповноважений наголосив, що сьогодні вакансій існує чимало, і до того ж вони всіх потреб не закривають, адже насправді потрібні всі фахівці.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки оголосило набір в команду розвідників чи розвідниць активних дій. Військовим обіцяють заробітну плату до 140 тисяч гривень, а також премії.

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