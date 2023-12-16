Заберуть з руками й ногами — які фахівці мають найбільший попит в ЗСУ
Уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець заявив, що в рамках рекрутингу до ЗСУ охочі мають змогу обрати посаду самостійно. За його словами, наразі наша армія потребує фахівців усіх напрямків.
Про це Олексій Бежевець розповів в ефірі телемарафону.
Кого найбільше потребують ЗСУ
Так, Бежевець зазначив, що залежно від того, які вакансії розміщують військові частини — а зараз бійці самостійно визначають, кого потребують — люди мають вибір. Тому наразі найбільший попит мають такі спеціалісти:
- IT-фахівці;
- штабні посади;
- розвідка;
- забезпечення;
- транспорт;
- радіоелектронна боротьба;
- зв'язок;
- оператори БпЛА;
- артилеристи;
- ремонтники;
- підрозділи з навчання;
- медицина;
- піхота;
- снайпінг;
- психологічне забезпечення;
- розмінування.
Уповноважений наголосив, що сьогодні вакансій існує чимало, і до того ж вони всіх потреб не закривають, адже насправді потрібні всі фахівці.
Нагадаємо, що Головне управління розвідки оголосило набір в команду розвідників чи розвідниць активних дій. Військовим обіцяють заробітну плату до 140 тисяч гривень, а також премії.
Читайте Новини.LIVE!