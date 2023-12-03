Забрали рации и зачистили блиндаж — на Черниговщине активизировались российские ДРГ
На фронте продолжаются ожесточенные бои. В частности, на северных границах продолжают работать российские ДРГ.
Об этом пишут Telegram-каналы со ссылкой на рассказы бойцов.
Как ДРГ работают на Черниговщине
Сообщается, что в Черниговской области российская ДРГ терроризирует позиции украинских бойцов.
"ДРГ зачистило блиндаж и вышло. У нас есть потери: 2 ГНСУшники — 200, 1 ГНСУшник в плену, 1 боец погиб", — говорится в сообщении.
Кроме того, россияне забрали рации, а нашим защитникам удалось извиниться лишь через 12 часов.
"То есть 12 часов нас слушали", — объясняют военные.
Отмечается, что основной задачей диверсантов является выявление местоположений Сил обороны Украины, они также открывают огонь по автомобилям, двигающимся в приграничных районах.
Как работают российские ДРГ
По словам командующего Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева , цель диверсионно-разведывательных групп — провести разведку наших позиций, нанести поражение военным, или даже гражданским объектам.
"Это профессионально обученные военнослужащие сил специальных операций и главного разведывательного управления гш рф, поэтому мы должны всегда быть наготове", — сказал он.
Напомним, что украинские воины продолжают неустанную работу по освобождению нашей земли. Одесские нацгвардейцы показали, как уничтожили группу вражеской ДРГ , когда та пыталась форсировать Днепр.
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