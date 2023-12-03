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Забрали рации и зачистили блиндаж — на Черниговщине активизировались российские ДРГ

3 декабря 2023 00:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Забрали рации и зачистили блиндаж — на Черниговщине активизировались российские ДРГ
Последствия российских ВРГ на Черниговщине. Фото: Telegram-каналы.
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

На фронте продолжаются ожесточенные бои. В частности, на северных границах продолжают работать российские ДРГ.

Об этом пишут Telegram-каналы со ссылкой на рассказы бойцов.

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Сообщается, что в Черниговской области российская ДРГ терроризирует позиции украинских бойцов.

Последствия российских ВРГ на Черниговщине. Фото: Telegram-каналы

"ДРГ зачистило блиндаж и вышло. У нас есть потери: 2 ГНСУшники — 200, 1 ГНСУшник в плену, 1 боец погиб", — говорится в сообщении.

Кроме того, россияне забрали рации, а нашим защитникам удалось извиниться лишь через 12 часов.

"То есть 12 часов нас слушали", — объясняют военные.

Отмечается, что основной задачей диверсантов является выявление местоположений Сил обороны Украины, они также открывают огонь по автомобилям, двигающимся в приграничных районах.

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Последствия российских ВРГ на Черниговщине. Фото: Telegram-каналы

Как работают российские ДРГ

По словам командующего Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева , цель диверсионно-разведывательных групп — провести разведку наших позиций, нанести поражение военным, или даже гражданским объектам.

"Это профессионально обученные военнослужащие сил специальных операций и главного разведывательного управления гш рф, поэтому мы должны всегда быть наготове", — сказал он.

Напомним, что украинские воины продолжают неустанную работу по освобождению нашей земли. Одесские нацгвардейцы показали, как уничтожили группу вражеской ДРГ , когда та пыталась форсировать Днепр.

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