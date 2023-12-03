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Забрали рації та зачистили бліндаж — на Чернігівщині активізувалися російські ДРГ

3 грудня 2023 00:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Забрали рації та зачистили бліндаж — на Чернігівщині активізувалися російські ДРГ
Наслідки російських ДРГ на Чернігівщині. Фото: Telegram-канали.
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

На фронті тривають запеклі бої. Зокрема, на північних кордонах продовжують працювати російські ДРГ.

Про це пишуть Telegram-канали з посиланням на розповіді бійців.

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Як ДРГ працюють на Чернігівщині

Повідомляється, що у Чернігвській області російське ДРГ тероризує позиції українських бійців. 

Наслідки російських ДРГ на Чернігівщині. Фото: Telegram-канали

"ДРГ зачистило бліндаж і вийшло. У нас є втрати: 2 ДПСУшники — 200, 1 ДПСУшник у полоні, 1 боєць загинув", — йдеться в повідомленні.

Крім того, росіяни забрали рації, а нашим захисникам вдалося перепрошити їх лише через 12 годин. 

"Тобто 12 годин нас слухали", — пояснюють військові.

Зазначається, що основним завданням диверсантів є виявлення місць розташування Сил оборони України, вони також відкривають вогонь по автомобілях, що рухаються у прикордонних районах. 

Кто и зачем не минирует Сумскую область?
Наслідки російських ДРГ на Чернігівщині. Фото: Telegram-канали

Як працюють російські ДРГ

За словами, командувача Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, мета диверсійно-розвідувальних груп — провести розвідку наших позицій, нанести ураження військовим, або навіть цивільним обʼєктам.

"Це професійно навчені військовослужбовці сил спеціальних операцій та головного розвідувального управління гш рф, тому ми маємо завжди бути напоготові", — сказав він.

Нагадаємо, що українські воїни продовжують невпинну роботу зі звільнення нашої землі. Одеські нацгвардійці показали, як знищили групу ворожої ДРГ, коли та намагалася форсувати Дніпро.

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