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Для возвращения домой — в ОП призвали Европу остановить помощь украинским беженцам

23 января 2024 02:24
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
В ОП призвали Европу остановить помощь украинским беженцам
Украинские беженцы на границе с Польшей. Иллюстративное фото: УНИАН
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

В Офисе Президента призвали Европу остановить помощь украинским беженцам. Советник руководителя учреждения и бывший нардеп Сергей Лещенко считает, что европейским странам необходимо это сделать, чтобы беженцы вернулись домой.

Об этом он сказал в интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger.

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Политик считает, что украинцам, выехавшим от войны за границу, и оставшимся "становится все труднее находить общий язык".

"Потому что выехавшие из Украины люди никогда не поймут оставшихся людей. Я считаю, что принимающие страны должны прекратить поддержку беженцев, чтобы они могли вернуться домой", — заявил советник главы ОП.

Он добавил, что это, в первую очередь, поможет украинской экономике.

"У нас в Киеве живет 3 миллиона человек, в том числе сотни тысяч детей. Аргумент о том, что это опасно, — чепуха. Возвращенцам не пришлось бы воевать в окопах. Но они могут покупать украинские продукты в супермаркете в Украине и платить за аренду квартиры в Киеве, пользоваться поликлиниками и аптеками и платить налоги, чтобы мы могли финансировать школы. Ваши деньги отсутствуют в экономике. И ситуация становится все сложнее", — сказал Лещенко.

Напомним, в Европейском Союзе статус временного убежища по состоянию на конец ноября 2023 получили 4,27 миллионов украинцев. Среди них 20% составляют мужчины.

Ранее в Организации Объединенных Наций уточнили количество детей-беженцев из Украины, посещающих школы в разных странах. По их данным, только половина детей-беженцев школьного возраста учится в школах, где они находятся сейчас.

финансовая помощь
беженцы
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война в Украине

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