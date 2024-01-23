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Задля повернення додому — в ОП закликали Європу зупинити допомогу українським біженцям

23 січня 2024 02:24
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
В ОП закликали Європу зупинити допомогу українським біженцям
Українські біженці на кордоні з Польщею. Ілюстративне фото: УНІАН
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

В Офісі Президента закликали Європу зупинити допомогу українським біженцям. Радник керівника установи і колишній нардеп Сергій Лещенко вважає, що європейським країнам необхідно це зробити, аби біженці повернулися додому.

Про це він сказав в інтерв'ю швейцарському виданню Tages-Anzeiger.

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Політик вважає, що українцям, які виїхали від війни за кордон, і тим, хто залишиився "стає все важче знаходити спільну мову".

"Тому що люди, які виїхали з України, ніколи не зрозуміють людей, які залишилися. Я вважаю, що приймаючі країни повинні припинити підтримку біженців, щоб вони могли повернутися додому", — заявив радник голови ОП.

Він додав, що це, насамперед, допоможе українській економіці.

"У нас у Києві живе 3 мільйони людей, у тому числі сотні тисяч дітей. Аргумент про те, що це небезпечно, — нісенітниця. Поверненцям не довелося б воювати в окопах. Але вони можуть купувати українські продукти в супермаркеті в Україні і платити за оренду квартири в Києві, користуватися поліклініками та аптеками і платити податки, щоб ми могли фінансувати школи. Ваші гроші відсутні в економіці. І ситуація стає дедалі складнішою", — сказав Лещенко.

Нагадаємо, в Європейському Союзі статус тимчасового прихистку станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 мільйонів українців. Серед них 20% становлять чоловіки.

Раніше в Організації Об'єднаних Націй уточнили кількість дітей-біженців з України, що відвідують школи у різних країнах. За їхніми даними, лише половина дітей-біженців шкільного віку навчається в школах, де вони перебувають зараз.

фінансова допомога
біженці
гуманітарна допомога
війна в Україні

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