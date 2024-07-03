В Азове показали бойцов пятого батальона "Любарт", обороняющих Серебрянский лес

Украинский военный. Фото: АЗОВ

В полку Национальной Гвардии Украины "Азов" был создан новый пятый батальон "Любарт". Добровольцы уже встали на защиту Серебрянского лесничества Луганской области.

Фото воинов обнародовала пресс-служба "Азова" в среду, 3 июля.

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"Закаленные в многочисленных битвах с оккупантами добровольцы нового батальона готовы к вызовам фронта Серебрянского лесничества", — говорится в сообщении.

Серебрянский лес. Фото: АЗОВ

Украинский военный. Фото: АЗОВ

Украинский военный. Фото: АЗОВ

В полку отметили, что эти защитники преодолели тяжелые испытания на Юге, Бахмуте и Херсонщине. А теперь они снова стали частью семьи "Азова" и будут стоять до конца.

Украинские военные. Фото: АЗОВ

Украинский военный. Фото: АЗОВ

Украинский военный. Фото: АЗОВ

Скриншот сообщения "Азова"

Напомним, бригада "Азов" формирует радиотехническое подразделение, в котором появилась вакансия инженера технических средств охраны.

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