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Закаленные в многочисленных битвах — в Азове показали мужественных защитников Серебрянского леса

3 июля 2024 21:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Азове показали бойцов пятого батальона "Любарт", обороняющих Серебрянский лес
Украинский военный. Фото: АЗОВ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В полку Национальной Гвардии Украины "Азов" был создан новый пятый батальон "Любарт". Добровольцы уже встали на защиту Серебрянского лесничества Луганской области.

Фото воинов обнародовала пресс-служба "Азова" в среду, 3 июля.

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"Закаленные в многочисленных битвах с оккупантами добровольцы нового батальона готовы к вызовам фронта Серебрянского лесничества", — говорится в сообщении.

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Серебрянский лес. Фото: АЗОВ
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Украинский военный. Фото: АЗОВ
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Украинский военный. Фото: АЗОВ

В полку отметили, что эти защитники преодолели тяжелые испытания на Юге, Бахмуте и Херсонщине. А теперь они снова стали частью семьи "Азова" и будут стоять до конца.

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Украинские военные. Фото: АЗОВ
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Украинский военный. Фото: АЗОВ
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Украинский военный. Фото: АЗОВ
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Скриншот сообщения "Азова"

Напомним, бригада "Азов" формирует радиотехническое подразделение, в котором появилась вакансия инженера технических средств охраны.

Также мы писали, что бойцы бригады спецназа "Азов" приглашают на работу командира пожарного отделения.

Нацгвардия Луганская область лес военные полк "Азов" воины фронт

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