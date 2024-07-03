В Азові показали бійців п'ятого батальйону "Любарт", які обороняють Серебрянський ліс

Український військовий. Фото: АЗОВ

У полку Національної Гвардії України "Азов" створили новий п'ятий батальйон "Любарт". Добровольці вже стали на захист Серебрянського лісництва Луганської області.

Фото воїнів оприлюднила пресслужба "Азову" у середу, 3 липня.

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"Загартовані у численних битвах з окупантами, добровольці нового батальйону готові до викликів фронту Серебрянського лісництва", — йдеться у повідомленні.

Серебрянський ліс. Фото: АЗОВ

Український військовий. Фото: АЗОВ

Український військовий. Фото: АЗОВ

У полку наголосили, що ці захисники подолали важкі випробування на Півдні, у Бахмуті та на Херсонщині. А тепер вони знову стали частиною сім’ї "Азову" і стоятимуть до кінця.

Українські військові. Фото: АЗОВ

Український військовий. Фото: АЗОВ

Український військовий. Фото: АЗОВ

Скриншот допису "Азову"

Нагадаємо, бригада "Азов" формує радіотехнічний підрозділ, у якому з'явилася вакансія інженера технічних засобів охорони.

Також ми писали, що бійці бригади спецпризначення "Азов" запрошують на роботу командира пожежного відділення.