Ночная воздушная тревога 11 августа — какие области в опасности из-за угрозы баллистики и ударных БпЛА

Воздушная тревога

Воздушная тревога в Украине сейчас, ночью в воскресенье, 11 августа, была объявлена в 15 областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Харьковская, Донецкая, Сумская, Полтавская, Запорожская, Днепропетровская, Черниговская, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Житомирская, Винницкая и Одесская области.

В Воздушных Силах ВС Украины предупреждали об угрозе баллистики и ударных БпЛА.

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