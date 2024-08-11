Ночная воздушная тревога 11 августа — какие области в опасности из-за угрозы баллистики и ударных БпЛА

Угроза баллистики и атака ударных БпЛА — в опасности большинство областей Украины
11 августа 2024 00:51
Воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине сейчас, ночью в воскресенье, 11 августа, была объявлена в 15 областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Харьковская, Донецкая, Сумская, Полтавская, Запорожская, Днепропетровская, Черниговская, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Житомирская, Винницкая и Одесская области.
В Воздушных Силах ВС Украины предупреждали об угрозе баллистики и ударных БпЛА.
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