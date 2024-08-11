Нічна повітряна тривога 11 серпня — які області в небезпеці через загрозу балістики й ударних БпЛА

Повітряна тривога

Повітряну тривогу в Україні зараз, уночі в неділю, 11 серпня, оголосили в 15 областях України. Червоні на карті повітряних тривог Харківська, Донецька, Сумська, Полтавська, Запорізька, Дніпропетровська, Чернігівська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Житомирська, Вінницька та Одеська області.

У Повітряних Силах ЗС України попереджали про загрозу балістики та ударних БпЛА.

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