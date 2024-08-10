Вечірня повітряна тривога 10 серпня — які області в небезпеці через ударні БпЛА

Атака ударних БпЛА на Україну — які області опинилися в небезпеці
Повітряну тривогу в Україні зараз, увечері в суботу, 10 серпня, оголосили у восьми областях. Червоні на карті повітряних тривог Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Миколаївська області.
У Повітряних Силах ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.
Що відомо про повітряну тривогу вночі 10 серпня
За даними Повітряних Сил ЗС України, станом на 22:59 ударні безпілотники в Харківській області рухалися на захід у напрямку Полтавської області, "Шахеди" на півдні Дніпропетровської області тримали північно-західний курс, а нові безпілотники в Херсонській області летіли зі сходу в напрямку Миколаївської області.
Оновлено о 23:49: Станом на безпілотники в Миколаївській області рухалися на північний захід, ударні БпЛА у Дніпропетровській області летіли в бік Кривого Рогу, а нові БпЛА в Харківській області тримали курс на Сумську область.
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