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Угроза ракет с востока — воздушная тревога охватила пол Украины

7 июля 2024 00:41
обновлено: 00:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога ночью 7 июля - угроза баллистики
Запуск ракет в ночное небо. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 7 июля объявлена из-за угрозы баллистики. "Покраснела" значительная часть областей, в частности, Херсонская, Черкасская, Запорожская и другие. Также над территорией страны кружат "шахеды".

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога ночью 7 июля

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистики с востока. Также сохраняется угроза ударных БПЛА.

Угроза баллистики ночью 7 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога распространилась на пол страны, охватив следующие области:

  • Сумская,
  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Кировоградская,
  • Черкасская,
  • Николаевская,
  • Запорожская,
  • Херсонская.
Карта воздушной тревоги 7 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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