Воздушная тревога ночью 7 июля - угроза баллистики

Угроза ракет с востока — воздушная тревога охватила пол Украины
7 июля 2024 00:41
обновлено: 00:47
Запуск ракет в ночное небо. Фото: росСМИ
Воздушная тревога в Украине сейчас 7 июля объявлена из-за угрозы баллистики. "Покраснела" значительная часть областей, в частности, Херсонская, Черкасская, Запорожская и другие. Также над территорией страны кружат "шахеды".
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистики с востока. Также сохраняется угроза ударных БПЛА.
Воздушная тревога распространилась на пол страны, охватив следующие области:
- Сумская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Кировоградская,
- Черкасская,
- Николаевская,
- Запорожская,
- Херсонская.
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