Воздушная тревога ночью 7 июля - угроза баллистики

Запуск ракет в ночное небо. Фото: росСМИ

Воздушная тревога в Украине сейчас 7 июля объявлена из-за угрозы баллистики. "Покраснела" значительная часть областей, в частности, Херсонская, Черкасская, Запорожская и другие. Также над территорией страны кружат "шахеды".

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистики с востока. Также сохраняется угроза ударных БПЛА.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога распространилась на пол страны, охватив следующие области:

Сумская,

Полтавская,

Харьковская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Кировоградская,

Черкасская,

Николаевская,

Запорожская,

Херсонская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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