Повітряна тривога вночі 7 липня — загроза балістики

Запуск ракет в нічне небо. Фото: росЗМІ

Повітряна тривога в Україні зараз 7 липня оголошена через загрозу балістики. "Почервоніла" значна частина областей, зокрема Херсонська, Черкаська, Запорізька та інші. Також над територією країни кружляють "шахеди".

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряні сили попереджають про загрозу балістики зі сходу. Також зберігається загроза ударних БпЛА.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Натомість повітряна тривога розповсюдилась на пів країни, охопивши такі області:

Сумська,

Полтавська,

Харківська,

Донецька,

Дніпропетровська,

Кіровоградська,

Черкаська,

Миколаївська,

Запорізька,

Херсонська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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