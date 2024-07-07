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Загроза ракет зі сходу — повітряна тривога охопила пів України

7 липня 2024 00:41
оновлено: 00:47
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога вночі 7 липня — загроза балістики
Запуск ракет в нічне небо. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 7 липня оголошена через загрозу балістики. "Почервоніла" значна частина областей, зокрема Херсонська, Черкаська, Запорізька та інші. Також над територією країни кружляють "шахеди".

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога вночі 7 липня

Повітряні сили попереджають про загрозу балістики зі сходу. Також зберігається загроза ударних БпЛА.

Загроза балістики вночі 7 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Натомість повітряна тривога розповсюдилась на пів країни, охопивши такі області:

  • Сумська,
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Кіровоградська,
  • Черкаська,
  • Миколаївська,
  • Запорізька,
  • Херсонська.
Мапа повітряної тривоги 7 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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