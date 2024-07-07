Повітряна тривога вночі 7 липня — загроза балістики

Загроза ракет зі сходу — повітряна тривога охопила пів України
7 липня 2024 00:41
оновлено: 00:47
Запуск ракет в нічне небо. Фото: росЗМІ
Повітряна тривога в Україні зараз 7 липня оголошена через загрозу балістики. "Почервоніла" значна частина областей, зокрема Херсонська, Черкаська, Запорізька та інші. Також над територією країни кружляють "шахеди".
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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Повітряні сили попереджають про загрозу балістики зі сходу. Також зберігається загроза ударних БпЛА.
Натомість повітряна тривога розповсюдилась на пів країни, охопивши такі області:
- Сумська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Кіровоградська,
- Черкаська,
- Миколаївська,
- Запорізька,
- Херсонська.
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