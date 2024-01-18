Повторная воздушная тревога сейчас 18 января — какие области могут ударить ракеты

Угроза ракетного удара — в каких областях объявлена воздушная тревога
18 января 2024 04:11
обновлено: 04:19
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: REUTERS
Воздушная тревога в Украине сейчас, 18 января, снова распространяется по областям, в частности Сумской, Харьковской и другими. Есть ракетная опасность, около 04:08 распространившаяся в западном направлении. Это вторично объявлена тревога за ночь.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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