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Загроза ракетного удару — в яких областях оголошено повітряну тривогу

18 січня 2024 04:11
оновлено: 04:19
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Інна Буряк
редактор
Повторна повітряна тривога зараз 18 січня — які області можуть вдарити ракети
Запуск ракети в нічне небо. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 18 січня, знову шириться областями, зокрема Сумською, Харківською та іншими. Є ракетна небезпека, що близько 04:08 поширилась в західному напрямку. Це вдруге оголошена тривога за ніч.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повторна повітряна тривога зараз 18 січня

Військові попереджають про ракетну небезпеку в Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС україни"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС україни"
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 18 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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