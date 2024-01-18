Повторна повітряна тривога зараз 18 січня — які області можуть вдарити ракети

Запуск ракети в нічне небо. Фото: REUTERS

Повітряна тривога в Україні зараз, 18 січня, знову шириться областями, зокрема Сумською, Харківською та іншими. Є ракетна небезпека, що близько 04:08 поширилась в західному напрямку. Це вдруге оголошена тривога за ніч.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Військові попереджають про ракетну небезпеку в Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС україни"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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