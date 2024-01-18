Повторна повітряна тривога зараз 18 січня — які області можуть вдарити ракети

Загроза ракетного удару — в яких областях оголошено повітряну тривогу
18 січня 2024 04:11
оновлено: 04:19
Запуск ракети в нічне небо. Фото: REUTERS
Повітряна тривога в Україні зараз, 18 січня, знову шириться областями, зокрема Сумською, Харківською та іншими. Є ракетна небезпека, що близько 04:08 поширилась в західному напрямку. Це вдруге оголошена тривога за ніч.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Читайте також:
Повторна повітряна тривога зараз 18 січня
Військові попереджають про ракетну небезпеку в Харківській, Сумській та Полтавській областях.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!