Воздушная тревога сейчас 18 октября: угроза ракет

Ракета взлетает в воздух. Фото: google.com

По традиции оккупанты снова атакуют Украину ночью, 18 октября. Причиной воздушной тревоги в ряде восточных и южных областей есть ракетная опасность. Области начали "краснеть" в полночь.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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