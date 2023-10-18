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Угроза ракетного удара в ряде областей: воздушная тревога

18 октября 2023 00:49
обновлено: 01:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога сейчас 18 октября: угроза ракет
Ракета взлетает в воздух. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По традиции оккупанты снова атакуют Украину ночью, 18 октября. Причиной воздушной тревоги в ряде восточных и южных областей есть ракетная опасность. Области начали "краснеть" в полночь.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Воздушная тревога сейчас 18 октября

Обновлено 00:51. Украинские военные предупреждают о ракетной опасности в Харьковской, Донецкой, Херсонской и Николаевской областях.

Предупреждение от Воздушных сил
Источник: t.me/kpszsu
карта воздушных тревог в Украине сегодня, 18 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:55. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает о вероятной угрозе пусков КАБ в сторону правого берега Херсона.

Угроза пусков КАБ
Источник: t.me/vanek_nikolaev

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