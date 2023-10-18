Воздушная тревога сейчас 18 октября: угроза ракет

Угроза ракетного удара в ряде областей: воздушная тревога
18 октября 2023 00:49
обновлено: 01:00
Ракета взлетает в воздух. Фото: google.com
По традиции оккупанты снова атакуют Украину ночью, 18 октября. Причиной воздушной тревоги в ряде восточных и южных областей есть ракетная опасность. Области начали "краснеть" в полночь.
Об этом сообщают Воздушные силы.
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Обновлено 00:51. Украинские военные предупреждают о ракетной опасности в Харьковской, Донецкой, Херсонской и Николаевской областях.
Обновлено 00:55. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает о вероятной угрозе пусков КАБ в сторону правого берега Херсона.
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