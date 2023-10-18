Повітряна тривога зараз 18 жовтня: загроза ракет

Ракета злітає в повітря. Фото: google.com

За традицією окупанти знову атакують Україну вночі, 18 жовтня. Причиною повітряної тривоги в низці східних та південних областей є ракетна небезпека. Області почали "червоніти" о півночі.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Джерело: t.me/kpszsu

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:55. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про ймовірну загрозу пусків КАБ в бік правого берега Херсонщини.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

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