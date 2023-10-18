Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Загроза ракетного удару в низці областей: повітряна тривога arrow

Загроза ракетного удару в низці областей: повітряна тривога

18 жовтня 2023 00:49
оновлено: 01:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 18 жовтня: загроза ракет
Ракета злітає в повітря. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За традицією окупанти знову атакують Україну вночі, 18 жовтня. Причиною повітряної тривоги в низці східних та південних областей є ракетна небезпека. Області почали "червоніти" о півночі.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Читайте також:

Повітряна тривога зараз 18 жовтня

Оновлено 00:51. Українські військові попереджають про ракетну небезпеку в Харківській, Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Попередження від Повітряних сил
Джерело: t.me/kpszsu
мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 18 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:55. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про ймовірну загрозу пусків КАБ в бік правого берега Херсонщини.

Загроза пусків КАБ
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі