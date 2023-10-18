Повітряна тривога зараз 18 жовтня: загроза ракет

Загроза ракетного удару в низці областей: повітряна тривога
18 жовтня 2023 00:49
оновлено: 01:00
Ракета злітає в повітря. Фото: google.com
За традицією окупанти знову атакують Україну вночі, 18 жовтня. Причиною повітряної тривоги в низці східних та південних областей є ракетна небезпека. Області почали "червоніти" о півночі.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Читайте також:
Повітряна тривога зараз 18 жовтня
Оновлено 00:51. Українські військові попереджають про ракетну небезпеку в Харківській, Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях.
Оновлено 00:55. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про ймовірну загрозу пусків КАБ в бік правого берега Херсонщини.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!