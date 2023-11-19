Угроза применения баллистического вооружения — предупреждение ВСУ

Баллистическое оружие. Фото: росСМИ

В большинстве регионах Украины вечером, 19 ноября была объявлена воздушная тревога. При этом, в областях, где звучит тревога возникла угроза применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в областях, где была объявлена воздушная тревога есть угроза применения баллистического вооружения. Жителей "покрасневших" регионов просят пройти в укрытия и не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Сообщение Воздушных сил Украины. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине 19 ноября

Вечером, 19 ноября в красный цвет окрасились следующие области:

Черниговская;

Сумская;

Полтавская;

Харьковская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Луганская;

Запорожская;

Крым.

Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, что во время воздушной тревоги ночью, 19 ноября, в Киеве и области раздавались взрывы, которые были результатом работы сил ПВО.