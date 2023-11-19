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Угроза применения баллистического вооружения — предупреждение ВСУ

19 ноября 2023 19:20
обновлено: 19:29
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Угроза применения баллистического вооружения — предупреждение ВСУ
Баллистическое оружие. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В большинстве регионах Украины вечером, 19 ноября была объявлена воздушная тревога. При этом, в областях, где звучит тревога возникла угроза применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Угроза применения баллистического вооружения

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в областях, где была объявлена воздушная тревога есть угроза применения баллистического вооружения. Жителей "покрасневших" регионов просят пройти в укрытия и не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

скриншот
Сообщение Воздушных сил Украины. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине 19 ноября

Вечером, 19 ноября в красный цвет окрасились следующие области:

  • Черниговская;
  • Сумская;
  • Полтавская;
  • Харьковская;
  • Донецкая;
  • Днепропетровская;
  • Луганская;
  • Запорожская;
  • Крым.
Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, что во время воздушной тревоги ночью, 19 ноября, в Киеве и области раздавались взрывы, которые были результатом работы сил ПВО.

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