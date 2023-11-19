Угроза применения баллистического вооружения — предупреждение ВСУ
В большинстве регионах Украины вечером, 19 ноября была объявлена воздушная тревога. При этом, в областях, где звучит тревога возникла угроза применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Угроза применения баллистического вооружения
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в областях, где была объявлена воздушная тревога есть угроза применения баллистического вооружения. Жителей "покрасневших" регионов просят пройти в укрытия и не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
Воздушная тревога в Украине 19 ноября
Вечером, 19 ноября в красный цвет окрасились следующие области:
- Черниговская;
- Сумская;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Луганская;
- Запорожская;
- Крым.
Напомним, что во время воздушной тревоги ночью, 19 ноября, в Киеве и области раздавались взрывы, которые были результатом работы сил ПВО.
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