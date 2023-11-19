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Загроза застосування балістичного озброєння – попередження ПСУ

19 листопада 2023 19:20
оновлено: 19:29
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Загроза застосування балістичного озброєння – попередження ПСУ
Балістична зброя. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У більшості регіонів України ввечері, 19 листопада було оголошено повітряну тривогу. При цьому в областях, де звучить тривога, виникла загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Загроза застосування балістичного озброєння

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в областях, де було оголошено повітряну тривогу, є загроза застосування балістичного озброєння. Жителів регіонів, що "почервоніли", просять пройти в укриття і не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

скріншот
Повідомлення Повітряних сил України. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні 19 листопада

Увечері, 19 листопада, у червоний колір пофарбувалися такі області:

  • Чернігівська;
  • Сумська;
  • Полтавська;
  • Харківська;
  • Донецька;
  • Дніпропетровська;
  • Луганська;
  • Запорізька;
  • Крим.
Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги вночі, 19 листопада, у Києві та області лунали вибухи , які були результатом роботи сил ППО.

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