Загроза застосування балістичного озброєння – попередження ПСУ
У більшості регіонів України ввечері, 19 листопада було оголошено повітряну тривогу. При цьому в областях, де звучить тривога, виникла загроза застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Загроза застосування балістичного озброєння
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в областях, де було оголошено повітряну тривогу, є загроза застосування балістичного озброєння. Жителів регіонів, що "почервоніли", просять пройти в укриття і не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
Повітряна тривога в Україні 19 листопада
Увечері, 19 листопада, у червоний колір пофарбувалися такі області:
- Чернігівська;
- Сумська;
- Полтавська;
- Харківська;
- Донецька;
- Дніпропетровська;
- Луганська;
- Запорізька;
- Крим.
Нагадаємо, що під час повітряної тривоги вночі, 19 листопада, у Києві та області лунали вибухи , які були результатом роботи сил ППО.
Читайте Новини.LIVE!