Загроза застосування балістичного озброєння – попередження ПСУ

Балістична зброя. Фото: росЗМІ

У більшості регіонів України ввечері, 19 листопада було оголошено повітряну тривогу. При цьому в областях, де звучить тривога, виникла загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в областях, де було оголошено повітряну тривогу, є загроза застосування балістичного озброєння. Жителів регіонів, що "почервоніли", просять пройти в укриття і не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Повідомлення Повітряних сил України. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні 19 листопада

Увечері, 19 листопада, у червоний колір пофарбувалися такі області:

Чернігівська;

Сумська;

Полтавська;

Харківська;

Донецька;

Дніпропетровська;

Луганська;

Запорізька;

Крим.

Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги вночі, 19 листопада, у Києві та області лунали вибухи , які були результатом роботи сил ППО.