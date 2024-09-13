В ЕС прокомментировали устрашение Путина о "прямом участии" Европы в войне в Украине

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае предоставления разрешения Украине бить дальнобойным оружием это будет считаться "прямым вовлечением стран НАТО в войну". В ЕС заявили, что запугивание российского диктатора не повлияют на поддержку Украины.

Об этом пишет УП со ссылкой на слова представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано во время брифинга в пятницу, 13 сентября.

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"Путин регулярно делает много ошибочных комментариев. И факт заключается в том, что это он начал войну против Украины… Конечно, ничто из того, что он говорит, не изменит наши позиции, пока он продолжает эту незаконную агрессию против украинского народа", — отметил Стано.

Он заверил, что ЕС продолжит поддерживать Украину, в частности, в военном секторе. А дискуссии по поводу ослабления ограничений на использование оружия, предоставленного странами-членами, продолжаются.

"Мы видели результаты обсуждений в виде индивидуальных решений. По этому вопросу нет общеевропейской позиции. Конечно, это зависит от государств-членов, которые предоставляют оружие", — добавил представитель ЕС.