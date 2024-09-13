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Заяви Путіна щодо "прямої участі" Європи у війні в Україні — у ЄС відреагували

13 вересня 2024 16:54
Євгенія Брюховецька - редактор
У ЄС прокоментували залякування Путіна про "пряму участь" Європи у війні в Україні
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент Росії Володимир Путін заявив, що у разі надання дозволу Україні бити далекобійною зброєю це вважатиметься "прямим залученням країн НАТО у війну". Натомість у ЄС заявили, що залякування російського диктатора не вплинуть на підтримку України.

Про це пише УП з посиланням на слова речника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано під час брифінгу у п'ятницю, 13 вересня.

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"Путін регулярно робить багато хибних коментарів. І факт полягає у тому, що це він почав війну проти України… Звичайно, ніщо з того, що він каже, не змінить наші позиції доти, доки він продовжує цю незаконну агресію проти українського народу", — зазначив Стано.

Він запевнив, що ЄС продовжить підтримувати Україну, зокрема, у військовому секторі. А дискусії щодо послаблення обмежень на використання зброї, наданої країнами-членами, тривають.

"Ми бачили результати обговорень у вигляді індивідуальних рішень. Стосовно цього питання немає загальноєвропейської позиції. Звичайно, це залежить від держав-членів, які надають зброю", — додав речник ЄС.

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