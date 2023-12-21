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Запад начинает сомневаться — Макрон о поддержке Украины

21 декабря 2023 12:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Запад начинает сомневаться — Макрон о поддержке Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: flickr
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нужно продолжать поддерживать Украину. В то же время он подтвердил, что в Европе и США становятся сильнее сомнения по этому вопросу.

Об этом Макрон сказал в интервью каналу France 5.

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"Мы видим, что в Европе начинают сомневаться. Чувствуется, что сомневаются и в США. Следует продолжать поддержку и усиливать безопасность Киева в наиболее важных сферах", — сказал он.

В то же время он отметил, что в ближайшие месяцы Франции придется принимать "важные решения".

"Нам следует и дальше поддерживать Украину, поскольку это позволит нам жить в мире. Мы не воюем с Россией. Но мы не должны допустить, чтобы Россия одержала победу", — подчеркнул Макрон.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Макроном следующий оборонный пакет для Украины и развитие событий на фронте.

Напомним, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в очередной раз призвал Конгресс к немедленному утверждению дополнительной поддержки для Украины. По его словам, у Киева есть "ограниченные возможности" в войне против российских оккупантов без Штатов.

Также мы писали, что Украина снизила свои потребности в международной финансовой помощи почти на четыре миллиарда долларов. Следовательно, бюджет потребностей в 2024 году составит 37,3 млрд долларов.

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